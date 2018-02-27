Продажи машин в Петербурге в январе выросли почти на треть

В январе 2018 года в Петербурге было продано 8 528 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 29% больше, чем за первый месяц 2017 года, посчитало агентство «Auto-Dealer-Спб». Это самые высокие темпы роста за один месяц, начиная с октября 2011 года, подчеркивают эксперты.

Лидером в начале года среди брендов стала отечественная Lada – продажи марки в январе выросли на 49%. А вот корейский Hyundai, который последние два года занимал первое место, показал отрицательную динамику и опустился на строчку ниже. Третье место заняла корейская KIA с ростом в 24% к январю прошлого года. По итогам месяца продажи автомобилей упали только у 10 из 50 брендов.

«Пока мы видим продолжение тенденций второй половины прошлого года, когда ежемесячно рынок рос более, чем на 20%. Но в дальнейшем ожидать похожей динамики все-таки не стоит», – отмечает генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. По прогнозу эксперта, в первом полугодии рост может замедлиться до 10-15%.