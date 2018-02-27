Глава агентства, управляющего Европейским университетом и Кузнечным рынком, покинет свой пост

Алексей Понедельников 28 февраля покинет должность главы «Агентства по развитию имущественного комплекса Санкт-Петербурга», подведомственного комитету имущественных отношений. Об этом сообщили в пресс-службе КИО.

В комитете подчеркнули, что кадровое решение никак не связано с уголовным делом о даче взятки, в рамках которого на прошлой неделе были арестованы руководители подчиняющихся КИО организаций. Чиновники заверяют: не связано это и с предпринимательской деятельностью Андрея Понедельникова, который параллельно работе в АРИК имеет ИП, которое занимается управлением, арендой и продажей недвижимости.

«Причина освобождения Алексея Николаевича от должности директора АРИК – истечение срока трудового договора. Это запланированные кадровые перестановки», – отметили в КИО.

В ведомстве также подчеркнули, что работа в государственном бюджетном учреждении, которым и является АРИК, не является госслужбой, поэтому совмещение должности и деятельности ИП возможно. Новый директор учреждения будет назначен в ближайшее время.

Сейчас за АРИК закреплены два объекта – здание Кузнечного рынка и здание на Гагаринской улице, которое ранее занимал Европейский университет. Учреждение управляет ими до последующей передачи новым пользователям. В настоящее время готовится еще ряд городских объектов для передачи агентству, отмечают в Смольном.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о задержании замдиректора ГКУ «Имущество» Александра Иванова и аресте замглавы Фонда имущества Ильи Жинкина. В качестве возможных взяткодателей чиновникам называются три компании-арендатора помещений у города – ООО «Люкс-С», «Люкс-Сервис» и «Технология». Причем все три фирмы связаны не только между собой, но и с ООО «Кузнечный рынок», которое спорит с городом за одноименный торговый объект.