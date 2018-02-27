Доллар упал до минимумов 2015 года

Курс доллара к рублю на открытии торгов 27 февраля достиг самой низшей точки за 2018 год. За него давали 55,55 рубля.

По данным Московской биржи, это близко к минимумам 2015 года и уж точно минимальный уровень с начала года. Предыдущий антирекорд доллара в 2018-м был зафиксирован 25 января, он стоил 55,73 рубля. 9 февраля американская валюта, напротив, достигла максимума — 58,36 рубля.

Рост российской валюты происходит на фоне незначительного снижения цены на нефть марки Brent. Утром майские фьючерсы подешевели на 0,03%, до 67,27 доллара за баррель.