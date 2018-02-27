Доллар упал до минимумов 2015 года

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15:48 27.02.2018
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15:37
На стадионы ЧМ-2018 можно будет пронести лекарства с наркотиками по рецепту
15:22
Сотруднику Службы спецтранспорта Пулково предъявили обвинение по делу о смертельном трапе
15:18
Финский президент постоял в очереди за подгузниками в магазине
15:15
«Долго и счастливо» собирает подарки для пожилых петербурженок к 8 Марта
15:14
Глава отдела по борьбе с наркотиками порта Барселоны оказался связан с наркокартелями
15:10
Полкило психотропа в сугробе оценили в 19 лет на троих
14:53
В долине Поповки в Пушкинском районе установят охранную зону
14:47
В Гатчинском музее-заповеднике поселились камерунские барашки
14:46
Подозреваемых в похищении бизнесмена задержали в Петербурге
14:40
«Антон тут рядом» предлагает петербуржцам включиться в дискуссию об аутизме
14:38
"Черную речку" открыли для пассажиров
14:29
Навального отправят на суд за «Забастовку избирателей» за две недели до выборов
14:25
В Смольном утвердили программу празднования 315-го юбилея Петербурга
14:21
СМИ: Израильские программисты взломали iPhone X
14:15
Петербургский горнолыжник на протезах выступит на Паралимпиаде
14:07
Матч «Ростов» - «Зенит» сдвинули на 5 часов из-за Лиги Европы
14:04
Станция "Черная речка" закрыта на проверку
14:03
Алёхину в Крыму обозвали «врагом народа» и снова везут в отдел полиции
13:59
Во Фрунзенском районе к 2022 году построят Дворец науки и техники
13:38
Завод «Оптоган» на Таллинском шоссе выставили на продажу
13:34
В Петербурге мнимые перевозчики похитили шины, нитки и алкоголь на 14 млн
13:30
В Лаппеенранте для россиян установили первый биткоин-автомат
13:25
Комитет по делам Арктики возглавит уволенный Путиным генерал ФСКН
13:19
В 2017 году в Россию по безвизовому режиму приехал почти миллион китайцев
13:13
В Бельгии продают замок Рубенса
13:12
Капитан «Зенита» покидает команду и возвращается в Италию
13:00
Выбивавшие долги «с пристрастием» петербуржцы сядут за самоуправство
12:44
Курды провели в Хельсинки демонстрацию против операции Турции в Сирии
12:40
Смольный расставит 380 стендов FIFA к ЧМ-2018 за 14 млн рублей
12:36
Обновленный кроссовер Porsche попался фотошпионам
12:16
Петербург стал самым популярным российским городом у туристов на 8 марта
12:04
Доходный дом Михайлова на Боровой покрылся мхом
11:56
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27.02.2018 11:49

Доллар упал до минимумов 2015 года

Курс доллара к рублю на открытии торгов 27 февраля достиг самой низшей точки за 2018 год. За него давали 55,55 рубля.

По данным Московской биржи, это близко к минимумам 2015 года и уж точно минимальный уровень с начала года. Предыдущий антирекорд доллара в 2018-м был зафиксирован 25 января, он стоил 55,73 рубля. 9 февраля американская валюта, напротив, достигла максимума — 58,36 рубля. 

Рост российской валюты происходит на фоне незначительного снижения цены на нефть марки Brent. Утром майские фьючерсы подешевели на 0,03%, до 67,27 доллара за баррель.


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21.02.2018 12:49
«Группа ЛСР» предлагает кредит по «Военной ипотеке»
«Группа ЛСР» начала работать с новым партнером по программе «Военная ипотека» – банком «ЗЕНИТ», который предлагает специальные условия для военнослужащих при оформлении кредита
20.02.2018 16:42
Банк «Санкт-Петербург» привлечет к кредитованию искусственный интеллект
Университет ИТМО разработал для Банка «Санкт-Петербург» модель оценки кредитных рисков, построенную на данных о транзакциях клиентов. К 2021 году банк намерен оценивать кредитные заявки с помощью анализа больших данных и искусственного интеллекта.
Компания «Л1»
20.02.2018 13:20
Компания Л1: запуск новой ипотечной программы
Компания Л1 и Сбербанк запустили программу субсидированной ипотеки по жилому комплексу «Маршал». При оформлении кредита на срок от года до 7 лет ставка составит 7,5% годовых, при увеличении срока до 12 лет она вырастет до 8%
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14.02.2018 16:21
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13.02.2018 16:27
Банк “Санкт-Петербург» признан региональным лидером по ипотеке
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– «Абсолют банк» аккредитовал жилой комплекс «ПаркЛэнд» от компании «Полис Групп» в рамках ипотечных программ. Ставки по кредитам начинаются от 8,99%.
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Клубный дом Look аккредитован еще одним банком
В конце января 2018 года клубный дом Look был аккредитован еще одним крупным российским банком. Теперь покупатели квартир смогут оформить ипотеку в ВТБ 24 по ставке от 9,5% годовых. Кредит выдается на максимальный срок до 30 лет, сумма кредита от 100 000 рублей до 30 млн рублей.
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1 февраля состоялось очередное заседание Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург», на котором была утверждена Стратегия Банка на 2018-2020 годы, рассмотрены предварительные финансовые результаты за 2017 год по РСБУ и другие вопросы
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