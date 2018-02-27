Полтавченко пожаловался на состояние Малого Мраморного дворца после отъезда Европейского университета

Губернатор Георгий Полтавченко на заседании правительства 27 февраля Петербурга пожаловался на состояние Малого Мраморного дворца. Он пообещал, что после ремонта там будут учиться одаренные дети.

«Сейчас слухи поползли, что во дворец поселят какие-то структуры полугосударственные. Это не так. К сожалению, после отъезда Европейского института состояние здания безобразное. В 2019 году после ремонта туда переедет Академия цифровых технологий. Прошу закончить будоражение общественного мнения. Других решений по этому зданию не будет», – заявил губернатор.

Как сообщила на заседании правительства председатель комитета по образованию Жанна Воробьева, учебный год в здании на Гагаринской улице начнётся 1 сентября 2021-го. Окончательно ремонт завершат к 2022 году. На проектно-изыскательные работы в этом году потратят 45 млн рублей.

Отметим, что ранее в Малом Мраморном дворце (особняк Кушелева-Безбородко) располагался Европейский университет. В 2016 году у частного вуза начались проблемы после жалоб депутата Виталия Милонова. ЕУ лишили лицензии, а затем через суд расторгли договор аренды на здание Малого Мраморного дворца. Выехать из особняка на Гагаринской вуз смог только осенью 2017 года, так как чиновники не могли организовать визит комиссии по передаче здания и его архитектурных элементов.