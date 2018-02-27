В ДНР обнаружили ОПГ во главе с министром угля и энергетики

В Донецкой народной республике за хищение 100 млн рублей задержали министра угля и энергетики Эдуарда Голенко и еще 21 чиновника.

Как сообщает 27 февраля МВД самопровозглашенной республики, сотрудники министерства угля и энергетики, «используя свое должностное положение, занимались хищением в особо крупных размерах денежных средств государственных предприятий, входящих в состав министерства». По мнению правоохранительных органов, министр угля и энергетики Голенко «создал организованную преступную группу». С января 2017 года по настоящее время участники этой ОПГ (всего 22 чиновника, включая самого Голенко) похитили более 100 млн рублей. 17 человек задержано.

Возбуждено несколько уголовных дел, расследованием занимается МВД ДНР.