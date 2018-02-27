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15:49 27.02.2018
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Глава отдела по борьбе с наркотиками порта Барселоны оказался связан с наркокартелями
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14:46
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27.02.2018 11:30

Любимые направления от «Уральских авиалиний» со скидкой до 30%

Любимые направления от «Уральских авиалиний» со скидкой до 30%
Авиакомпания «Уральские авиалинии»

Специальное предложение от авиакомпании «Уральские авиалинии»: авиабилеты со скидкой до 30% на любимые направления.

Лучший подарок на 8 марта – это путешествие. До 4 марта успевайте приобрести авиабилеты «Уральских авиалиний» со скидкой до 30% на вылеты с 1 марта по 31 мая (с возвратом до 9 июня 2018 года). В акции участвуют Сочи, Симферополь, Батуми, Тбилиси, Пекин, Тель-Авив, Ереван, Франкфурт-на-Майне, Ларнака, Барселона. Подробнее о направлениях и скидках на сайте uralairlines.com.  

А чтобы покупка билетов была еще более выгодной, «Уральские авиалинии» предлагают стать участником программы лояльности «Крылья». При регистрации в программе на сайте авиакомпании каждому новому участнику дается до 1000 рублей. которые можно сразу использовать как скидку на билеты. Бонусы суммируются со скидками в рамках распродажи.

Спланировать весенний отдых по выгодным ценам можно уже сейчас, выбрав маршрут из расписания Уральских авиалиний. Билеты можно приобрести на официальном сайте uralairlines.com, в мобильном приложении UralAirlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в авиакассах.

Сроки проведения акции: с 26 февраля по 4 марта 2018 г. Период вылетов на отдых: с 1 марта по 31 мая, возврат с курортов: с 1 марта по 9 июня 2018 года.

Организатор: ОАО АК "УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ", ИНН 6608003013, юр. адрес 620025, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Утренний, д. 1Г, подробнее об организаторе, условиях акции здесь и по телефону 8-800-77-00-262


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Новости компаний
Авиакомпания «Уральские авиалинии»
27.02.2018 11:30

Любимые направления от «Уральских авиалиний» со скидкой до 30%

Специальное предложение от авиакомпании «Уральские авиалинии»: авиабилеты со скидкой до 30% на любимые направления
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
22.02.2018 12:10

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Аэрофлот открыл продажу билетов на рейсы в Неаполь и Верону. Выполнение регулярных полетов по этим маршрутам планируется с 1 июля 2018 года
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19.02.2018 10:40

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Новости компаний
Авиакомпания «Уральские авиалинии»
27.02.2018 11:30
Любимые направления от «Уральских авиалиний» со скидкой до 30%
Специальное предложение от авиакомпании «Уральские авиалинии»: авиабилеты со скидкой до 30% на любимые направления
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
22.02.2018 12:10
Аэрофлот открыл продажу билетов на рейсы в Неаполь и Верону
Аэрофлот открыл продажу билетов на рейсы в Неаполь и Верону. Выполнение регулярных полетов по этим маршрутам планируется с 1 июля 2018 года
Авиакомпания «Уральские авиалинии»
19.02.2018 10:40
Билеты на летние рейсы «Уральских авиалиний» подешевели на 30%
«Билеты в лето» - скидки до 30% от авиакомпании на вылеты с 1 марта по 28 октября
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16.02.2018 12:00
Лайфхак: Как отдохнуть на море с детьми и не устать
Семейный летний лагерь «Тиюль* Салоники» для уставших за год родителей и любопытных детей пройдёт в Греции с 17 июня по 1 июля. Путешествие организует Дом еврейской культуры ЕСОД
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15.02.2018 12:30
Аэрофлот поднял зарплату командиров воздушных судов до 650 тыс. рублей в месяц
Аэрофлот с начала 2018 года существенно поднял заработную плату командиров воздушных судов
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
14.02.2018 14:45
Аэрофлот улучшает правила перевозки музыкальных инструментов
Идя на встречу многочисленным пожеланиям музыкальных коллективов, составляющих гордость России, Аэрофлот принял решение об увеличении размеров музыкальных инструментов, перевозимых в качестве ручной клади со 115 до 135 см по сумме 3-х измерений, что позволит перевезти большую часть музыкальных инструментов в салоне воздушного судна.
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09.02.2018 16:07
Рекордная распродажа сделала «Победу» любимцем пользователей OneTwoTrip
Продажи авиакомпании “Победа” 8 февраля после объявления распродажи выросли до исторического максимума - количество оформленных за сутки билетов в 4,8 раза превысило среднесуточный показатель 2017 года
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09.02.2018 13:39
Аэрофлот ужесточает контроль за провозом ручной клади
С 15 февраля 2018 года Аэрофлот ужесточает контроль за провозом ручной клади в базовом аэропорту Шереметьево и в аэропортах по всей маршрутной сети компании.
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08.02.2018 12:38
«Победа» открыла летнее расписание и предложила 100 000 билетов по 499 рублей
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https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
08.02.2018 11:29
Аэрофлот стал победителем премии Skyway Service Award в четырех номинациях
Аэрофлот стал победителем сразу в четырех номинациях престижной авиационной премии Skyway Service Award. Торжественная церемония награждения прошла в рамках V Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2018
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