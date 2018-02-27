Любимые направления от «Уральских авиалиний» со скидкой до 30%

Специальное предложение от авиакомпании «Уральские авиалинии»: авиабилеты со скидкой до 30% на любимые направления.

Лучший подарок на 8 марта – это путешествие. До 4 марта успевайте приобрести авиабилеты «Уральских авиалиний» со скидкой до 30% на вылеты с 1 марта по 31 мая (с возвратом до 9 июня 2018 года). В акции участвуют Сочи, Симферополь, Батуми, Тбилиси, Пекин, Тель-Авив, Ереван, Франкфурт-на-Майне, Ларнака, Барселона. Подробнее о направлениях и скидках на сайте uralairlines.com.

А чтобы покупка билетов была еще более выгодной, «Уральские авиалинии» предлагают стать участником программы лояльности «Крылья». При регистрации в программе на сайте авиакомпании каждому новому участнику дается до 1000 рублей. которые можно сразу использовать как скидку на билеты. Бонусы суммируются со скидками в рамках распродажи.

Спланировать весенний отдых по выгодным ценам можно уже сейчас, выбрав маршрут из расписания Уральских авиалиний. Билеты можно приобрести на официальном сайте uralairlines.com, в мобильном приложении UralAirlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в авиакассах.

Сроки проведения акции: с 26 февраля по 4 марта 2018 г. Период вылетов на отдых: с 1 марта по 31 мая, возврат с курортов: с 1 марта по 9 июня 2018 года.

Организатор: ОАО АК "УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ", ИНН 6608003013, юр. адрес 620025, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Утренний, д. 1Г, подробнее об организаторе, условиях акции здесь и по телефону 8-800-77-00-262