Многодетной маме нужна помощь

У 33-летней Марии большая дружная семья. Но счастье омрачает болезнь – первичная лёгочная гипертензия. Минздрав предоставляет необходимые лекарства, но есть ещё проблема – приступы апноэ (остановка дыхания), происходящие во сне. Такой приступ может привести к летальному исходу. Чтобы этого избежать, Марии необходим сипап-аппарат, обеспечивающий бесперебойную подачу кислорода. Но многодетная семья не в состоянии его приобрести.

Благотворительный фонд «Наташа» просит оказать помощь в сборе средств.

Мария Маркина, 33 года.

Диагноз: первичная лёгочная гипертензия.

Необходим сипап-аппарат Philips Respironics стоимостью 68 500 руб.

Коварный диагноз «лёгочная гипертензия» ворвался в жизнь Марии внезапно: в возрасте 25 лет от этой тяжёлой болезни умерла её сестра, оставив маленького сына. Это было большим ударом для семьи. У самой Марии уже было две дочки, и она ждала третьего ребёнка. Роды были тяжёлые, Мария оказалась в реанимации. Состояние стремительно ухудшалось: отёки, одышка, тяжело передвигаться. Марии поставили тот же страшный диагноз – первичная лёгочная гипертензия. К счастью, Минздрав обеспечивает женщину необходимыми препаратами, но есть ещё одна большая проблема – приступы апноэ (остановка дыхания), происходящие во сне. С ними врачи связывают прогрессирование лёгочной гипертензии.

«Девочки мои растут не по дням, а по часам. Старшая в этом году уже получает паспорт, средняя в следующем году идёт в первый класс, ну а младшая, болтушка, пошла уже в садик. И всегда рядом со мной, переживают за меня и заботятся», – рассказывает Мария. Благодаря помощи со стороны Минздрава и регулярному приёму жизненно важных лекарств, Мария жива, но болезнь наложила отпечаток на всю её жизнь.

Лёгочная артериальная гипертензия – давление в лёгочной артерии, многократно превышающее норму, – редкое и тяжёлое заболевание с частотой около 15 случаев на 1 миллион человек.

Марии тяжело дышать, переносить любые физические нагрузки: регулярные госпитализации стали привычным делом. Из-за болезни семья Марии перебралась из Подольска в Москву – поближе к врачам и больницам. Тем не менее Мария оптимист и, несмотря на тяжёлую болезнь, говорит в письме: «А у меня всё хорошо!». Есть лекарства, есть любимая семья и – хочется верить – будет долгая и счастливая жизнь.

На сегодняшний день важно остановить прогрессирование лёгочной гипертензии, которое врачи связывают с приступами апноэ (остановка дыхания), происходящими во сне.

«При обследовании у меня обнаружили апноэ сна тяжёлой степени, – рассказывает Мария. – В больнице неделю я спала с сипап-аппаратом, и было улучшение: семиминутный тест я прошла лучше, чем при поступлении. Врачи дают неплохие прогнозы, если я буду спать с ним постоянно. Они связывают прогрессирование ЛГ именно с ночными остановками дыхания. К сожалению, приобрести самой аппарат не получилось – слишком большая сумма для нашей семьи, поэтому и обращаюсь снова к вам, пока есть хоть малейший шанс улучшить моё самочувствие».

Сипап-аппарат представляет собой небольшой компрессор, который подаёт постоянный поток воздуха под определённым давлением в дыхательные пути через гибкую трубку и герметичную носовую маску. Таким образом, он не даёт дыхательным путям смыкаться и блокировать поступление воздуха (и необходимого организму кислорода). В результате исключается риск внезапной смерти от отсутствия кислорода, а также обеспечивается нормальный сон.

Стоимость сипап-аппарата, необходимого Марии, составляет 68 500 руб. – неподъёмная сумма для многодетной семьи, где работает только супруг.

О том, как помочь Марии Маркиной, можно узнать на сайте Благотворительного фонда «Наташа» – http://fondnatasha.com/patients/markina_marija/details/ .

Также вы можете ознакомиться с медицинскими документами, новостями, отчётами о сборе средств и контактной информацией на странице Марии на сайте фонда – http://fondnatasha.com/patients/markina_marija/.