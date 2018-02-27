Управделами президента: Фотографии по делу о наркотиках в российском посольстве могли быть подделаны
В управлении делами президента заявили, что фотография лайнера, который якобы перевозил наркотики из Аргентины в Россию, могла быть сфальсифицирована. Все фотосвидетельства публиковались аргентинской полицией.
Как пишет 27 февраля РБК, официальный представитель управделами президента России Елена Крылова сообщила, что лайнер Специального летного отряда «Россия» (занимается перевозкой первых лиц государства) не принимал участия в перевозке «наркотиков» (напомним, их заменили на муку для контролируемой поставки). «Журналисты сделали выводы на основании недостоверной информации — в данном случае фотографии, которую благодаря современным технологиям можно легко фальсифицировать», — заявила Крылова. И уточнила, что, по ее мнению, точный номер борта на фотографии не разглядеть. Ранее РБК опубликовал материалы, на которых четко виден номер 96023, он совпадает с номером Ил-96 СЛО «Россия».
Свое расследование издание основывало на данных полиции Аргентины, а номер борта СЛО "Россия" и информацию о его передвижениях журналисты брали с сайта russianplanes.net. После публикации материала ресурс оказался недоступен. Напомним, расхождения с аргентинскими правоохранительными органами появились накануне и у Федеральной службы безопасности. В СМИ Аргентины изначально писали о 389 кг наркотиков, найденных в российском посольстве. Затем местная полиция заявила, что белого порошка было 385 кг. А в официальном сообщении на сайте ФСБ России говорится уже об изъятии «более 362 кг кокаина». Куда пропали 27 (или 25) килограммов порошка, неизвестно.
Справка:
Напомним, в декабре 2016 года посол России в Аргентине Виктор Коронелли обнаружил на складе дипломатической миссии 12 чемоданов с почти 389 кг кокаина. Он сообщил о находке главе министерства внутренних дел Аргентины Патрисии Буллрич. Вскоре полицейские изъяли наркотик, заменили его мукой и организовали круглосуточное скрытое наблюдение за «товаром». Аргентинская полиция проводила операцию совместно с российскими правоохранителями.
Преступники не забирали товар около года, так как один из них лишился работы в российском посольстве, что не позволило им отправить товар дипломатической почтой. По данным Clarin, в деле фигурировал только один бывший сотрудник российского посольства — Али Абьянов. Так как преступникам не удалось найти другой канал поставки, спустя почти год Абьянов попросил вернуть его вещи в Москву курьерской службой посольства. Груз в итоге оказался в Москве. Двое участников группировки — Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов — были арестованы при попытке забрать чемоданы. Одновременно был арестован Абьянов. В Аргентине также были арестованы офицер полиции Буэнос-Айреса Иван Близнюк, который предположительно закупил наркотик, и Александр Чикало, сотрудник аэропорта, который организовал доставку чемоданов. Шестым участником схемы был, предположительно, сотрудник посольства России в Германии Андрей Ковальчук.