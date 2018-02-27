Управделами президента: Фотографии по делу о наркотиках в российском посольстве могли быть подделаны

В управлении делами президента заявили, что фотография лайнера, который якобы перевозил наркотики из Аргентины в Россию, могла быть сфальсифицирована. Все фотосвидетельства публиковались аргентинской полицией.

Как пишет 27 февраля РБК, официальный представитель управделами президента России Елена Крылова сообщила, что лайнер Специального летного отряда «Россия» (занимается перевозкой первых лиц государства) не принимал участия в перевозке «наркотиков» (напомним, их заменили на муку для контролируемой поставки). «Журналисты сделали выводы на основании недостоверной информации — в данном случае фотографии, которую благодаря современным технологиям можно легко фальсифицировать», — заявила Крылова. И уточнила, что, по ее мнению, точный номер борта на фотографии не разглядеть. Ранее РБК опубликовал материалы, на которых четко виден номер 96023, он совпадает с номером Ил-96 СЛО «Россия».

Свое расследование издание основывало на данных полиции Аргентины, а номер борта СЛО "Россия" и информацию о его передвижениях журналисты брали с сайта russianplanes.net. После публикации материала ресурс оказался недоступен. Напомним, расхождения с аргентинскими правоохранительными органами появились накануне и у Федеральной службы безопасности. В СМИ Аргентины изначально писали о 389 кг наркотиков, найденных в российском посольстве. Затем местная полиция заявила, что белого порошка было 385 кг. А в официальном сообщении на сайте ФСБ России говорится уже об изъятии «более 362 кг кокаина». Куда пропали 27 (или 25) килограммов порошка, неизвестно.