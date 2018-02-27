Первый бетон залит в фундамент ЖК Fusion от «Эталон ЛенСпецСМУ»

26 февраля 2018 года на строительной площадке жилого комплекса Fusion прошел традиционный для компании «Эталон ЛенСпецСМУ» праздник первого бетона.

На мероприятии присутствовали специальный представитель Губернатора Санкт-Петербурга по вопросам экономического развития Анатолий Котов, заместитель главы Администрации Выборгского района Арина Артёмова, заместитель председателя Комитета по строительству Евгений Барановский, руководство и сотрудники Группы «Эталон».

«Проект будет оснащен современными средствами обеспечения безопасности, системой сбора и хранения показаний приборов учета электроэнергии, тепла и воды. Уверен, компания «Эталон ЛенСпецСМУ» и впредь будет внедрять в свою работу инженерные решения, обеспечивающие выполнение Стратегии экономического и социального развития Санкт-Петербурга», – отметил в своем выступлении специальный представитель Губернатора Санкт-Петербурга по вопросам экономического развития Анатолий Котов.

«Fusion – это наш пилотный проект, который принимает участие в программе «Умный город». Это не просто дом, а комплекс инновационных решений, в котором будут реализованы передовые разработки в сфере «умной» недвижимости. И мне очень приятно, что наша Компания принимает активное участие в этой важной городской программе», – прокомментировал Первый Вице-президент Группы «Эталон» Дмитрий Кашинский.

С началом активной фазы строительства поздравил всех собравшихся и генеральный директор АО «Эталон ЛенСпецСМУ» Геннадий Щербина. «Хочу отметить, что философия нового жилого комплекса Fusion во многом отражает ценности нашей Компании. Смелые решения, современные технологии, богатый опыт, устремленность в будущее – все это позволяет нам быть уверенными в своих силах», – отметил он.

После выступления представителей Администрации города и руководства строительную площадку и котлован освятил православный священник. Далее по доброй традиции в котлован заложили «капсулу времени» с отчеканенными вручную сувенирными монетами, разбили бутылку шампанского «на счастье». И под аплодисменты всех присутствующих был дан старт заливке первого бетона в котлован.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК Fusion, застройщик АО ССМО "ЛенСпецСМУ", разрешение на строительство №78-003-0350.2-2016 от 18 июля 2017г., проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/fusion/