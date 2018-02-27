Следком предъявил обвинение украинцу, причастному к убийству оператора Первого канала

Главное следственное управление Следственного комитета РФ заочно предъявило обвинение командиру дивизиона Донецкого зенитно-ракетного полка Воздушного командования «Центр» ВСУ подполковнику Николаю Маломену. По версии следователей, именно он отдал приказ на обстрел, в результате которого погиб оператор Первого канала Анатолий Клян.

Как сообщает 27 февраля пресс-служба СК, обвинение предъявлено по статье «Организация убийства лица в связи с осуществлением им служебной деятельности, совершенного общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору, по мотивам политической ненависти». По данным следствия, 29 июня 2014 года Маломен приказал украинским военнослужащим, которые дислоцировались между Авдеевкой и селом Спартак Ясиноватовского района Донецкой области, открывать огонь на поражение без предупреждения в случае приближения вооруженных или гражданских лиц.

В ночь на 30 июня к контрольно-пропускному пункту подъехал автобус с матерями военнослужащих, которые хотели договориться о возвращении домой срочников, не желавших принимать участие в боевых действиях. Были там и журналисты, в том числе Анатолий Клян. СК утверждает, что Маломен дважды отдал приказ начать прицельный обстрел автобуса, зная, что там только невооруженные гражданские лица. В результате обстрела из АК-47 Клян получил ранение, от которого он скончался уже в автомобиле скорой помощи.

Напомним, СК называл имя Маломена в числе военных преступников в июле 2014 года.