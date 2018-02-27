Реставрация Соловецкого монастыря привела к новому делу Минкульта

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по хищению бюджетных средств при реставрации ансамбля Соловецкого монастыря за 6 млрд рублей. Отправной точкой расследования стала смелая подпись заместителя министра Мединского.

Как стало известно «Фонтанке» 27 февраля, предусмотренное частью 4 статьи 159 УК «Мошенничество в особо крупном размере» дело возбуждено по предоставленным Генеральной прокуратурой материалам. Они касаются масштабной реставрационной программы объектов культурного наследия на Соловках. Ее курирует Министерство культуры, начало датировано 2012-м, но основное внимание следствия сосредоточено на работах 2015-2017 годов.

По данным нашего издания, обыски Следственный комитет проводит с прошлой недели, они коснулись Москвы и Петербурга. В материалах упомянуты компании «Балтстрой» и ее своеобразный преемник на освоении Соловков — петербургский «ОпрСтрой».

С 2016 года «ОпрСтрой» получил от Центрреставрации контракты по реконструкции ансамбля Соловецкого монастыря на общую сумму почти 700 млн рублей. Не все они благополучны. Например, 31 октября 2017 года Центрреставрация направила в адрес «ОпрСтроя» претензию по договору на реставрацию в Настоятельском корпусе (стоимость 65 млн рублей). Срок работ был определен по 30 сентября 2016 года, работы не выполнены в полном объеме. 2 марта 2017 года на объекте проведены контрольные обмеры и выявлены не подтвержденные, но оплаченные работы на 17,4 млн рублей. «ОпрСтрою» предлагалось добровольно вернуть деньги, он не согласился.

Всего по контракту Центрреставрация выплатила 38 млн рублей. Договор расторгнут судом в феврале 2018 года. В настоящее время «дочка» Минкульта взыскивает через арбитраж те самые 17 млн.

Реставрация на объекте культурного наследия «Такелажный амбар, Поваренный и Квасоваренный корпус» тоже была проблемной. Цена контракта составляла 36 млн, фактически оплачено 20 млн. Контракт расторгнут из-за неспособности подрядчика выполнить работы в полном объеме.

На некоторых объектах упомянутые в уголовном деле компании пересекались. Это видно из картотеки арбитражных дел. В ноябре 2017 года «Балтстрой» подал к «ОпрСтрою» иск о взыскании неосновательного обогащения по контрактам на реставрацию Каретного сарая ансамбля Соловецкого монастыря, а также упомянутого объекта «Такелажный амбар, Поваренный и Квасоваренный корпус».

Функциями госзаказчика Центрреставрация была наделена 11 марта 2016 года приказом замминистра культуры Григория Пирумова, контроль за исполнением он оставлял за собой, но поконтролировать ему не довелось. Через несколько дней его задержали по делу реставраторов и впоследствии судили. В 2017-м функции госзаказчика с Центрреставрации были сняты.

В 2017 году «ОпрСтрой» также получал подряды на Соловках, заказчиком выступала Северо-Западная дирекция Минкульта. Всего заключено пять контрактов на общую сумму 115 млн рублей. На некоторых объектах (например, Казначейский корпус и Свято-Троицкий Зосимо-Савватьевский собор) «ОпрСтрой» уже работал в статусе подрядчика Центрреставрации.

Предварительный ущерб от хищений на Соловках оценивается в 20 млн рублей. Дело расследует старший следователь по особо важным делам при председателе СКР Сергей Чернышов. Генерал-майор юстиции известен по расследованиям в отношении экс-губернатора Сахалина Хорошавина, полицейского-миллиардера Захарченко, основателя ВЕФК Гительсона.

К 2020 году на Соловецком архипелаге планировали отреставрировать почти 70 объектов культурного наследия, общая сумма финансирования оценивается в 6 млрд рублей.

По информации «Фонтанки», СК изъял документацию «Балтстроя». Гендиректор и владелец «ОпрСтроя» Владимир Новосельцев подтвердил «Фонтанке» обыски в своей компании. Правда, уточнил, что приходили к нему «не по Соловкам», и от дальнейших комментариев в телефонном разговоре отказался, так как не знает, кто ему звонит и непонятно кем непонятно от какого издания представляется. «ОпрСтрой» известен также неудачным контрактом с управделами президента на 100 млн рублей по капремонту фасадов здания клуба Октябрьской революции. Он заключен в июле 2017 года и в ноябре расторгнут по инициативе управделами. В начале 2018-го «ОпрСтрой» выиграл конкурс почти на полмиллиарда на реконструкцию студенческого кампуса в Пскове.