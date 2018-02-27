Депутат Пушкина после скандала со Слуцким готовит поправки о сексуальных домогательствах

Депутат Госдумы Оксана Пушкина намерена внести поправки в законопроект о гендерном равенстве в трудовых отношениях, где пропишет ответственность за сексуальные домогательства. Это стало известно на фоне скандала с главой комитета по международным делам нижней палаты парламента Леонидом Слуцким.

Как рассказала Пушкина РБК 27 февраля, она занимается доработкой законопроекта о гендерном равенстве в трудовых отношениях. Он был внесен еще 15 лет назад, однако до сих пор прошел лишь первое чтение. Депутат намерена прописать там и вопрос домогательств. По словам Пушкиной, в Уголовном кодексе четыре статьи касаются сексуального насилия, но ответственности за сексуальные домогательства на рабочем месте нет, а статья «Понуждение к действиям сексуального характера» не работает. В результате женщины после таких случаев просто увольняются.

Высказалась Пушкина и о скандале с главой комитета по международным делам Леонидом Слуцким. «Если есть факты, доводите дело до конца. Это процветает в нашем обществе», — заявила парламентарий. На прошлой неделе три журналистки сообщили телеканалу «Дождь» о домогательствах со стороны Слуцкого. Тот все обвинения отверг.