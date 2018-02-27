В Смольном определили районы с самыми долгими очередями в МФЦ

Самые длинные очереди в Многофункциональные центры (МФЦ) – в Красносельском, Невском и Выборгском районах Петербурга. Об этом на заседании правительства 27 февраля сообщил председатель комитета по информатизации Денис Чамара.

По его словам, среднее время ожидания в очереди в МФЦ Петербурга составляет 12 минут. Однако в трёх районах в очередях стоять приходится дольше. Так, чтобы устранить получасовое ожидание, в Красносельском районе придётся открыть почти три десятка окон, столько же – в Невском районе. Из-за активного прироста населения в округе Парнас в Выборгском районе там нужно открыть два десятка окон МФЦ.

«Превышение нормативного время ожидания есть в отдельных секторах МФЦ Приморского, Московского, Кировского и Центрального районов», -добавил чиновник.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко поручил правительству активизировать эту работу.