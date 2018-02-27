Колесов: Оранжевого уровня опасности в Петербурге нет

По словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, погода в Петербурге не настолько морозная, чтобы обозначать ее оранжевым уровнем опасности.

Как объясняет Колесов на своей странице в Facebook 27 февраля, чтобы попасть в зону оранжевого уровня опасности, среднесуточная температура воздуха должна быть ниже 16 градусов мороза дольше пяти дней. Однако за последнюю неделю эта отметка не была преодолена ни разу. «Только сегодня и завтра температура в городе может пересечь красную линию, но это всего два дня. Из ближайших холодных периодов в третьей декаде февраля похожие температуры были в 2011 и 2001 годах, а морозы 1985 и 1986 годов были сильнее», – пишет синоптик.

Тем не менее, на прогностической карте предупреждений для СЗФО, оранжевым закрашена почти вся территория округа, исключая лишь Мурманскую область.

Уже завтра, 28 февраля, в городе станет немного теплее — днем до 11 градусов мороза.