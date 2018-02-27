Электричку под Всеволожском на полтора часа остановил поезд, а жителей Мурино - морозы

Утром 27 февраля электричка №6906 сообщением "Невская Дубровка – Петербург" не пришла по расписанию на станцию во Всеволожске. Задержка составила полтора часа. Причиной стал остановившийся по техническим причинам пассажирский поезд на станции Петрокрепость.

Транспортные проблемы в это утро не только у железнодорожников. Жители Новодевяткино и Мурино жалуются на то, что в это холодное утро приходится ждать маршрутки по 20 минут.

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