Полтавченко представил Смольному новых глав комитетов

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко 27 февраля представил правительству новых глав двух комитетов. Об их назначении стало известно в конце месяца.

Так, 21 февраля стало известно о назначении бывшего топ-менеджера «Аэрофлота» Ивана Филиппова на должность председателя комитета экономической политики и стратегического планирования.

19 февраля в Смольном решили назначить на пост главы комитета по строительству Леонида Кулакова. «Все вы его прекрасно знаете», – обратился Полтавченко к членам правительства 27 февраля. Губернатор напомнил, что ранее Кулаков работал главой Государственного строительного надзора.