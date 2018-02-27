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15:48 27.02.2018
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27.02.2018 10:14

Полтавченко представил Смольному новых глав комитетов

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко 27 февраля представил правительству новых глав двух комитетов. Об их назначении стало известно в конце месяца.

Так, 21 февраля стало известно о назначении бывшего топ-менеджера «Аэрофлота» Ивана Филиппова на должность председателя комитета экономической политики и стратегического планирования.

19 февраля в Смольном решили назначить на пост главы комитета по строительству Леонида Кулакова. «Все вы его прекрасно знаете», – обратился Полтавченко к членам правительства 27 февраля. Губернатор напомнил, что ранее Кулаков работал главой Государственного строительного надзора.


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