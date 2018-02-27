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27.02.2018 10:10

Тайская полиция отказалась отпустить Настю Рыбку и Алекса Лесли под залог

Задержанные за нелегальный секс-тренинг Настя Рыбка и Алекс Лесли останутся в камере до решения суда. Полицейские отказались отпустить их, гражданина Латвии и еще семерых россиян под залог. 

Об этом 27 февраля сообщают СМИ со ссылкой на источники в тайской полиции. Тренер по соблазнению Алекс Лесли, его ученица Настя Рыбка и еще восемь участников нелегального тренинга останутся в камере, пока суд Паттайи не решит обратного. Местная полиция отказалась выпустить россиян и латыша под залог, теперь временно их освободить может суд, однако сумма увеличится в разы. Кроме того, изменился статус задержанных — теперь Лесли и его последователи арестованы, а не задержаны. Если на время расследования дела о нелегальной трудовой деятельности на территории Таиланда и нарушениях визового режиме их все же выпустят под залог, они уже не смогут покинуть страну.  

Напомним, накануне в камере оказались 10 человек, которых задержали во время тренинга в Паттайе. Среди них 8 россиян, гражданин Латвии и Настя Рыбка. Ранее сообщалось о том, что все они будут депортированы. 

Справка:

Напомним, 8 февраля Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование, в котором говорилось о предполагаемой встрече Олега Дерипаски с зампредом правительства Сергеем Приходько на яхте в Норвегии. Эта информация стала известна ФБК из Instagram и книги Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка. Навальный отмечает в ролике, что бизнесмен «катает на собственной яхте чиновника высочайшего ранга», а также оплачивает перелет в Норвегию на частном самолете и услуги «девушек из эскорт-агентств».

После публикации видео представитель Дерипаски заявил, что бизнесмен будет защищать свою честь и достоинство в суде. Позже стало известно, что миллиардер подал в Усть-Лабинский районный суд на Настю Рыбку и Александра Кириллова (Алекса Лесли) за публикацию в соцсетях частных фотографий со своим изображением. 12 февраля Роскомнадзор потребовал от сервисов удалить материалы до вечера 14 февраля. В противном случае сервисы могут заблокировать — не у всех провайдеров есть техническая возможность заблокировать доступ к отдельным страницам. После решения суда Навальный удалил с сайта ролик с расследованием.


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