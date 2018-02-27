Тайская полиция отказалась отпустить Настю Рыбку и Алекса Лесли под залог

Задержанные за нелегальный секс-тренинг Настя Рыбка и Алекс Лесли останутся в камере до решения суда. Полицейские отказались отпустить их, гражданина Латвии и еще семерых россиян под залог.

Об этом 27 февраля сообщают СМИ со ссылкой на источники в тайской полиции. Тренер по соблазнению Алекс Лесли, его ученица Настя Рыбка и еще восемь участников нелегального тренинга останутся в камере, пока суд Паттайи не решит обратного. Местная полиция отказалась выпустить россиян и латыша под залог, теперь временно их освободить может суд, однако сумма увеличится в разы. Кроме того, изменился статус задержанных — теперь Лесли и его последователи арестованы, а не задержаны. Если на время расследования дела о нелегальной трудовой деятельности на территории Таиланда и нарушениях визового режиме их все же выпустят под залог, они уже не смогут покинуть страну.

Напомним, накануне в камере оказались 10 человек, которых задержали во время тренинга в Паттайе. Среди них 8 россиян, гражданин Латвии и Настя Рыбка. Ранее сообщалось о том, что все они будут депортированы.