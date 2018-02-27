Украинский министр упал в обморок на форуме по Крыму

Министр информации Украины Юрий Стецъ потерял сознание в ходе своего выступления на международном форуме по Крыму, который проходит в Киеве в эти дни.

Как пишет 27 февраля RNS со ссылкой на «Политнавигатор», в начале своего выступления Стецъ заявил о том, что будет «минимально дипломатичным, но максимально откровенным и искренним».

«Вы говорили, что Крым – это Украина, а Россия – оккупант, — тут вдруг министр начал задыхаться и сдавленным голосом произнес: — Посмотрите на Ахтема Чийгоза. Его за это посадили. Вы следующие», — обратился он к евродепутату Ребекке Хармс и послу США на Украине Мари Йовавич.

После этих слов Стецъ покинул трибуну, однако не доходя до кулис, упал. Ведущая форума объяснила присутствующим, что министр болен и принесла извинения.

Замглавы запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа» Ахтем Чийгоз был приговорен к 8 годам колонии по делу об организации беспорядков у стен крымского парламента в феврале 2014 года накануне референдума по воссоединению Крыма с Россией. Как сообщало РИА Новости, позднее президент России Владимир Путин помиловал Чийгоза.