Куривший в постели пенсионер умер при пожаре на Косыгина

После ликвидации квартирного пожара в Красногвардейском районе Петербурга в постели было найдено тело хозяина жилья. Предположительно, пожар начался из-за не потушенной сигареты.

Как сообщает региональное управление МЧС, пожар начался около половины первого ночи 27 февраля в доме 28, корпус 5, по проспекту Косыгина. В однокомнатной квартире горело на площади в пять квадратных метров, с огнем боролись 11 человек.

По информации «Фонтанки», после того, как пламя потушили, из квартиры вынесли тело мужчины. Погибший, предположительно, хозяин жилья. По словам соседей, 79-летний пенсионер жил один и любил выпить. Причиной пожара могла стать прикуренная в кровати сигарета.