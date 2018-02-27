Кладовщик погиб на складе в Купчино: ему зажало голову погрузчиком

Сотрудник логистического склада во Фрунзенском районе Петербурга скончался после того, как его голову зажало между погрузчиком и коробкой входной двери.

По информации «Фонтанки», трагедия произошла в четыре часа дня 26 февраля на складе в 45 доме по улице Салова. Как объяснили полиции очевидцы, 25-летний кладовщик управлял погрузчиком и, судя по всему, смотрел куда едет, сдавая назад. Молодой человек не рассчитал траекторию, и в итоге его голову зажало между самим погрузчиком и коробкой двери в подсобное помещение. От полученных травм он скончался до приезда скорой помощи.