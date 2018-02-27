Более миллиона россиян хотят голосовать не по месту регистрации

По месту пребывания по состоянию на 26 февраля решили проголосовать 1,16 млн россиян. Об этом рассказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев.

«Количество желающих голосовать по месту пребывания растет очень быстро», — заявил он РБК. Еще пять дней назад число соответствующих заявлений от россиян, как сообщалось на заседании ЦИК, составляло 953,8 тыс.

По количеству пожелавших голосовать не по месту регистрации эти выборы уже обогнали выборы в Госдуму 2016 года, когда открепительные удостоверения получили 1,03 млн человек. Если число открепившихся продолжит расти в том же темпе, что и в последнюю неделю, то количество желающих проголосовать удаленно может превысить показатель президентских выборов 2012 года — 1,97 млн человек.​​

Как показывает практика, не все подавшие заявления для голосования по месту пребывания в итоге дойдут до избирательных участков, но в ЦИК ожидают, что количество проголосовавших на участке не по месту регистрации достигнет 1,5 млн человек.