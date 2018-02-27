Перед смертью в Петербурге сибиряк извинился перед родными через SMS

Тело уроженца Кемеровской области нашли в душе гостиничного номера в Выборгском районе Петербурга. Прежде чем расстаться с жизнью, мужчина разослал на записанные в телефоне номера SMS с извинениями.

Как стало известно «Фонтанке», тело сибиряка нашли сотрудники мини-отеля на проспекте Культуры, 12, около часа дня 26 февраля. 33-летний постоялец умер в душевой кабине снятого им номера. Известно, что в Северную столицу мужчина приехал из города Белово в Кемеровской области. Перед смертью сибиряк успел сделать общую SMS-рассылку с телефона с просьбой его простить.