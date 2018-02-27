Петербуржец лишился почти 400 тысяч, пока стоял на светофоре

Грабитель в Выборгском районе Петербурга похитил сумку с деньгами из салона автомобиля, пока тот стоял на светофоре.

Как стало известно «Фонтанке», днем 26 февраля в 20 отдел полиции с заявлением обратился 35-летний владелец компании, которая занимается разработкой программного обеспечения. Он рассказал, что пока стоял на светофоре возле здания администрации Выборгского района на Большом Сампсониевском проспекте, к его Land Cruiser подошел мужчина: неизвестный разбил окно иномарки и забрал лежавшую на сиденье сумку. После этого грабитель сел в ожидавший его BMW и уехал в сторону метро «Озерки». Единственное, что успел сделать владелец похищенных средств, — это запомнить номера отъезжающей с его деньгами машины.

Проверка подтвердила описанную бизнесменом историю. В сумке лежало 380 тысяч рублей.