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27.02.2018 09:02

Япония запустила ракету со спутником для слежения за КНДР

Японское космическое агентство JAXA успешно запустило ракету-носитель Н2-А с новым разведывательным спутником Optical 6 для слежения за Северной Кореей. Пуск осуществили с космодрома в префектуре Кагосима 27 февраля.

Через 20 минут после запуска спутник был выведен на орбиту. Никаких нештатных ситуаций не возникло, пишет Lenta.ru.

На Optical 6 установлены инструменты, позволяющие осуществлять съемку земной поверхности в светлое время суток. Его разрабатывала компания Mitsubishi Electric Corporation

Как отмечается на сайте NASA Space Flight, систему оптических и радиолокационных спутников Information Gathering Satellite (IGS), в том числе отправленный на орбиту IGS-Optical 6, начали разрабатывать в конце 1990-х годов после того, как Северная Корея пыталась запустить свой первый спутник Kwangmyŏngsŏng-1. Ракета во время этого запуска пролетела над Японией, что побудило власти страны активизировать мониторинг потенциальных угроз.


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