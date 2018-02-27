На станции в Подмосковье разлилась серная кислота

Серная кислота разлилась на станции «Орехово-Зуево Сортировочная» в Московская области утром 27 февраля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По предварительной информации, в находящемся на станции составе было обнаружено повреждение 60-тонной цистерны с серной кислотой. Из нее вылилось несколько десятков литров кислоты.

«Решается вопрос о перекачке кислоты в резервную цистерну. Ближайший населенный пункт находится на расстоянии трех километров», — сказал источник.