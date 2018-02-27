Минфин отчитался о доходности российских активов

Доход от размещения средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния (ФНБ) составил 51,49 млрд рублей в 2017 году. Об этом 27 февраля сообщило министерство финансов России.

Как пишет РБК со ссылкой на ведомство, доходность от средств Резервного фонда составила 0,65 млрд рублей, а от средств ФНБ — 50,8 млрд рублей. Прибыль от процентов по валютным вкладам в Банке России принесли 0,6 млрд рублей, а вложения в другие финансовые актины — 50,1 млрд рублей.

В Минфине сообщили, что совокупный доход от размещения средств как Резервного фонда, так и ФНБ на счетах в Банке России в иностранной валюте в 2017 году составил минус 0,10%. В ведомстве объяснили это негативной динамикой котировок иностранных государственных облигаций. В 2017 году большая часть средств фонда была размещена в Банке России. В долларах были размещены 45% средств, в евро — 45%, в фунтах стерлингов — 10%. «Такая инвестиционная стратегия позволила Минфину России быстро и без потерь, не оказывая давления на российский финансовый рынок, использовать средства фондов для обеспечения сбалансированности федерального бюджета и поддержки пенсионной системы России», — заявили в Минфине.

В финансовом министерстве отметили, что на указанные цели в прошедшем году были использованы из фондом 1,6 трлн рублей.

В Минфине подчеркнули, отрицательный доход от размещения фондов в зарубежной валюте в ЦБ носит «расчетный и условный характер», был рассчитан в период с 1 январе по 31 декабря 2017 года,

Резервный фонд официально прекратил свое существование 1 февраля 2018 года после того, как в декабре 2017 года был полностью исчерпан. Остатки средств были реализованы в Банком России за 1 трлн руб. и зачислены в федеральный бюджет. Таким образом, в России остался только один суверенный фонд — ФНБ. Оба фонда были созданы в 2008 году. Резервный фонд предназначался для для покрытия дефицита бюджета, ФНБ — для пенсионного обеспечения граждан, хотя средства последнего часто использовались для финансирования инфраструктурных проектов и помощи банкам.