Реестр полетов стал недоступен после публикации о правительственном самолёте, в котором везли наркотики

После появления информации о самолете летного спецотряда «Россия», который был задействован в операции по пресечению канала поставок наркотиков из Аргентины в Россию, сайт russianplanes.net с реестром данных о воздушных судах и их полетов оказался недоступен.

Как пишет 27 февраля РБК, при подготовке материала об участии самолета летного отряда «Россия», сайт russianplanes.net был одним из источников информации о полетах и характеристиках Ил-96 с бортовым номером 96023. Спустя несколько часов после публикации на главной странице сайта появилась запись: «Сайт был создан для публикации фотографий наших самолетов. Их красоте, труду тысяч инженеров и конструкторов. Сайт выключен навсегда, фотографии удалены». Однако позднее и эта запись исчезла, при переходе на страницы сайта появлялось сообщение об ошибке 404.

Ранее аргентинская жандармерия в своем официальном Twitter опубликовала фотографии Ил-96, который принимал участие в спецоперации по пресечению поставок наркотиков из Аргентины в Россию. На фотографиях можно было разглядеть бортовой номер самолета — 96023. Согласно информации из реестра бортов и полетов russianplanes.net, самолет принадлежит ФГБУ «Специальный летный отряд (СЛО) «Россия» Управления делами президента России, который специализируется на перевозке первых лиц государства. Также по ресурсу можно было отследить историю полетов лайнера, например, 6 декабря 2017 года самолет Ил-96 с бортовым номером 96023 был в аэропорту Буэнос-Айреса, а 7 декабря он был в Кабо-Верде, откуда отправился в Москву.

Как сообщила 22 февраля на пресс-конференции в Буэнос-Айресе министр национальной безопасности Аргентины Патриция Буллрич, именно в декабре 2017 года груз с мукой под видом наркотиков был направлен «как дипломатический багаж на российском правительственном самолете».

По данным аргентинских властей, на территории школы при посольстве России 13 декабря 2016 года один из сотрудников российской дипмиссии обнаружил чемоданы с наркотиками. Чтобы отследить дальнейшую судьбу груза, наркотики заменили мукой, а чемоданы с вложенными в них GPS-датчиками оставили на месте. Груз, как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, принадлежал сотруднику технического состава посольства, который к тому времени закончил работу по трудовому договору.

В течение года фигурантам дела, среди которых были технический сотрудник российского посольства Али Абьянов и сотрудник полиции Иван Близнюк, не удавалось переправить груз в Россию. Кроме того, Абьянов к тому времени уже вернулся в Москву, где 22 февраля его арестовали полицейские, а Близнюка — за день до этого. В декабре 2017 года полиция задержала Владимира Калмыкова и Иштимира Худжамова, которые приехали за прибывшими из Аргентины чемоданами. МИД России подчеркнул, что раскрытие канала поставки наркотиков было результатом совместной операции российских и аргентинских спецслужб.