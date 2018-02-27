Apple представит самый большой iPhone с двумя сим-картами

Американская корпорация Apple выпустит три новых модели iPhone в конце 2018 года. Об этом сообщает Bloomberg 27 февраля.

Сообщается, что Apple представит телефон с самой большой диагональю дисплея за все время существования бренда, обновленную версию iPhone X, а также бюджетную версию смартфона.

Смартфон с большим дисплеем получил кодовое название D33. Корпус телефона будет примерно таким же по величине, что и у iPhone 8 Plus, однако экран увеличится приблизительно на дюйм из-за дизайна, как у iPhone X. Сообщается, что в телефоне будет работать технология Face ID, которая распознает владельца устройства по лицу.