Еще
03:35 27.02.2018
Пришлите свою новость!
01:14
О самураях и «порочных» женщинах расскажут в романтической атмосфере
00:53
После расследования журналистов Рогозин отрекся от племянника
00:17
В Федерации керлинга рассказали, где мельдоний попал в организм Крушельницкого
26/02
Глава МИД Великобритании надеется, что Россия устроит мир в Сирии
26/02
СМИ: Уругвай подключается к расследованию поставки наркотиков в Европу через российское посольство в Аргентине
26/02
В Петербурге проверяют «боксерскую» версию стрельбы на Варшавской
26/02
Кошка-путешественница из Петербурга полдня каталась в областной электричке
26/02
Обвиняемый в подрыве «Перекрестка» признан невменяемым
26/02
«Комендантский проспект» проверяли больше часа
26/02
ФСБ «потеряла» 27 килограммов наркотиков из аргентинского посольства
26/02
Задолженность жилкомсервисов перед ПСК снизилась на 140 млн рублей
26/02
Под Калугой выкопали покойника из свежей могилы
26/02
В Петербурге за три года расставят не менее 500 остановочных павильонов
26/02
«Комендантский проспект» закрыт на проверку
26/02
Задержанного на акции памяти Немцова наказали за экстремистский шарф
26/02
Облюбованную «молельными патрулями» автомойку сносят на Добролюбова
26/02
«Фонтанка» за 60 секунд — 26 февраля
26/02
Автомобилисты "сообразили на четверых" на Полюстровском
26/02
До участия в зимней Паралимпиаде допустили 30 россиян
26/02
СМИ: Наркотики из Аргентины переправляли самолетом летного отряда «Россия», который перевозит первых лиц государства
26/02
Рим засыпало «сибирским» снегом
26/02
Кадыров и Медведев сделали совместное селфи: один держал, другой нажимал
26/02
СМИ: Латинская Америка может отменить визы для россиян
26/02
Запрет на белорусское молоко откладывается
26/02
Арена «Санкт-Петербург» вошла в десятку номинантов на звание лучшего стадиона 2017 года
26/02
Губернатор Ленобласти утвердил проект развития дорог сразу трех поселений на границе с Петербургом
26/02
Авиаперевозчик Azur Air отчитался об устранении недостатков в своей работе
26/02
Президент Финляндии лично встретил в аэропорту олимпийскую сборную
26/02
В Сирии введут ежедневное перемирие на пять часов
26/02
В петербургских школах втрое выросло количество классов, закрытых на карантин
26/02
В Словакии застрелили журналиста Кучака, занимавшегося расследованием налоговых махинаций
26/02
В деле о смертельном трапе Пулково появился новый фигурант
26/02
Режиссёров попросили не нанимать актёров с антироссийскими взглядами
26/02
Путин на заседании Совбеза заявил о провокациях в Сирии
26/02
Активиста «Весны» арестовали за митинг в окне квартиры
26/02
«Простые вещи» появились на Васильевском острове
26/02
СМИ: Фигуранта дела о контрабанде наркотиков через посольство России в Аргентине разыскивают в Германии
26/02
«Звенигородскую» вернули пассажирам
26/02
Российские футболисты сыграют осенью с Чехией и Германией
26/02
Стало известно, какие улицы весной закроют для движения в Петербурге
26/02
«Звенигородскую» закрыли для пассажиров
26/02
Возобновление авиасообщения между Россией и Египтом откладывается
26/02
В Алма-Ате не нашли доказательств, что жена Аршавина обещала отрезать пальцы фотомодели
26/02
Алехину выпустили из симферопольской полиции
26/02
Арестованы трое подозреваемых в поставке наркотиков через посольство России в Аргентине
26/02
Шекспир поможет петербургским бездомным
26/02
Умер российский дипломат, признавший Китайскую Народную Республику
26/02
Опубликованную в Playboy балладу Кинга превратят в сериал
26/02
В послании Федеральному собранию Путин огласит предвыборную программу
26/02
Роскомнадзор разблокировал Навального
26/02
Финляндия отозвала консула в Испании из-за "неподобающего поведения"
26/02
Задержанному в Петербурге активисту «Весны» дали 25 суток
26/02
«ЮИТ» продает в Петербурге два участка за 1,2 млрд рублей
26/02
После успеха Маска Рогозин признал, что России пора дать дорогу частникам в космосе
26/02
Стоимость аренды самой дорогой московской квартиры в феврале составила 800 тыс. рублей
26/02
Рогозин: Антироссийские санкции - навсегда
26/02
Лучший спринтер планеты Усейн Болт стал футболистом
26/02
Суд отказался считать криптовалюту платежным средством
26/02
В Петербурге женитьба помогла педагогу избежать судимости за любовь с юной девушкой
26/02
Петербуржец просто так побил фельдшера скорой, оказывавшего ему помощь
26/02
Задержанному в Петербурге ФСБ вменили обучение навыкам террориста
26/02
Петербуржца задержали по подозрению в совращении дочери
26/02
Топ популярных у россиян иномарок обошелся без сюрпризов
26/02
Собчак отказали в апелляции на регистрацию кандидатом в президенты Путина
26/02
«Аэрофлот» объяснил опоздания рейсов недоработками диспетчеров
26/02
Успешное возрождение Nokia вдохновило производителя на выпуск ещё пяти смартфонов
26/02
В пробе Крушельницкого обнаружили в 9 раз больше мельдония, чем было у Шараповой
26/02
Новая книга расскажет, как воспитать ребёнка с синдромом Дауна
26/02
Мария Алёхина отправила SMS «В полиции» и пропала
26/02
Российские компании собираются занять рынок лекарств в Сирии
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
27.02.2018 00:53

После расследования журналистов Рогозин отрекся от племянника

«Новая газета» рассказала о крупном оборонном проекте, который провалили сын генерала ФСБ Сергея Беседы и человек, которого издание считает племянником Дмитрия Рогозина Романом. Ранее хваставшийся успехами родственника вице-премьер внезапно забыл о его существовании. 

«Нет у меня племянника по имени Роман. И никогда не было. У меня вообще нет племянников», – написал Рогозин на своей странице в Facebook 26 февраля. Опубликованный ранее материал «Новой газеты» он назвал «выпадами», сделанными «то ли по заказу, то ли по зову либерального сердца». 

Между тем, в 2010-2011 годах в своем твиттере он неоднократно упоминал племянника Романа, который тогда служил в Чаде в группе российских вертолетчиков. Рогозин демонстрировал фотографии из Африки и гордился успехами родственника, в том числе – первой боевой наградой. 


Для просмотра в полный размер кликните мышкой

«Племянник Роман» упоминался также в 2015 году. Он, как делился тогда Рогозин, принимал участие в работе студотрядов при строительстве на космодроме Восточный и передавал «дяде» инсайдерскую информацию. 

«Я могу сказать, что у меня родной племянник сам был студентом на этой стройке, стройотрядовцем», – цитировало вице-премьера издание «Взгляд» со ссылкой на ТАСС. – «Могу сказать, что он, конечно, вернулся с огромным энтузиазмом, для него это, наверное, было одним из самых важных событий в его жизни».

Тем не менее, Романа Рогозина, который, как пишет «Новая газета», в 2012 году стал членом совета директоров Тульского и Ульяновского патронных заводов, курируемых вице-премьером, а также упоминается среди членов совета директоров компании «Фотоэлектронные приборы», его якобы дядя не признает. Герой статьи и сотрудник компании, которая должна была разработать матрицы для приборов ночного видения, получила на это деньги, но заказ не выполнила, может быть однофамильцем, допускает Рогозин, но точно не его родственником. 

«Среди моих дальних родственников есть молодой офицер по имени Роман», – признал вице-премьер, но уточнил, что тот всю жизнь служит в Вооруженных Силах и в коммерческих структурах не замечен. «Никогда мои несуществующие племянники не входили в советы директоров перечисленных в вашей публикации компаний».

Как отметили журналисты, «племянник» вскоре после статьи исчез не только из жизни вице-премьера, но и из его твиттера. Однако в кэше до сих пор можно увидеть сообщения, посвященные Роману Рогозину — тогда еще любимому племяннику, а не «дальнему родственнику». 

«Фотоэлектронные приборы» в «Новой» называют типичным для России примером государственно-частного партнерства, когда в привилегированном положении оказывается офшорный инвестор, а финансирование ложится на государство. Несмотря на то, что компания так и не наладила выпуск отечественных матриц, Рогозин в частных инвесторах не разочаровался. После успеха Space X Илона Маска по запуску самой тяжелой ракеты в истории вице-премьер в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что и в России нужно «вырастить частников, которые могли бы разделить с госкорпорацией расходы и риски при освоении новой техники и рынков».


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Фото предоставлено компанией «Гарант»
26.02.2018 18:54

Робот освободит юристов от рутины

Компания «Гарант» разработала новый автоматизированный сервис по подбору судебной практики – аналитическую систему «Сутяжник»
Магазин "Кей"
26.02.2018 10:00

Как правильно повесить телевизор: советы специалистов компании КЕЙ

Подвешенный на стене телевизор – это отличный способ сэкономить свободное пространство и разбавить дизайн Вашего интерьера. Вместе со специалистами компании КЕЙ разберемся, как же правильно вешать телевизор и какие типы креплений использовать
YayMicro/@daboost/PressFoto
22.02.2018 19:00

Китайский Центр Переводов открывает представительство в Ростове-на-Дону

Китайский Центр Переводов и Бюро Переводов Ростов договорились о совместном оказании услуг в сфере переводов с китайского языка на русский и с русского на китайский язык
Материалы рубрики
Новости
Статьи
После расследования журналистов Рогозин отрекся от племянника
Алехину выпустили из симферопольской полиции
Умер российский дипломат, признавший Китайскую Народную Республику
Роскомнадзор разблокировал Навального
Задержанному в Петербурге активисту «Весны» дали 25 суток
Мария Алёхина отправила SMS «В полиции» и пропала
Компания Харви Вайнштейна обанкротилась после харрасмент-гейта
Алекса Лесли и Настю Рыбку депортируют из Таиланда
90 щеглов без документов не смогли проникнуть в Россию из Казахстана
В Кремле начинают планировать новые майские указы
По новой Конституции лидер будет править вечно. Это в Китае
Почему азиатские смартфоны пока не конкуренты
1 марта станут известны лучшие клиники Петербурга - 2017
Милана Каштанова: 8 лет выживания
"Спасала, быть героем не стремилась"
Драка вместо встречи с журналистом Норкиным
Плакали ваши сериальчики
За студентами «наблюдают», честное пионерское
«Либеральное хамство» от «монгольского нашествия»
Засовывайте глубже. Как петербургский почтальон боролся против маленькой зарплаты
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Рим засыпало «сибирским» снегом

коллаж "Фонтанки"

Узнай иномарку по профилю

Михаил Огнев/архив "Фонтанки"

Стало известно, какие улицы весной закроют для движения в Петербурге

Новости компаний
Фото предоставлено компанией «Гарант»
26.02.2018 18:54
Робот освободит юристов от рутины
Компания «Гарант» разработала новый автоматизированный сервис по подбору судебной практики – аналитическую систему «Сутяжник»
Магазин "Кей"
26.02.2018 10:00
Как правильно повесить телевизор: советы специалистов компании КЕЙ
Подвешенный на стене телевизор – это отличный способ сэкономить свободное пространство и разбавить дизайн Вашего интерьера. Вместе со специалистами компании КЕЙ разберемся, как же правильно вешать телевизор и какие типы креплений использовать
YayMicro/@daboost/PressFoto
22.02.2018 19:00
Китайский Центр Переводов открывает представительство в Ростове-на-Дону
Китайский Центр Переводов и Бюро Переводов Ростов договорились о совместном оказании услуг в сфере переводов с китайского языка на русский и с русского на китайский язык
Компания 2 берега
22.02.2018 15:30
"2 берега" разыгрывает телевизор
Для любителей вкусно поесть и как следует отдохнуть «2 Берега» запустили конкурс «ТелеМост». Теперь на кону – новый ЖК-телевизор диагональю 43 дюйма
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
20.02.2018 17:05
«Россия» начинает ежедневные полеты из Петербурга в Лондон
Авиакомпания «Россия» в рамках программы расширения маршрутной сети с перехода на летнее расписание начинает ежедневные полеты в Лондон (аэропорт Гатвик) из Санкт-Петербурга
Магазин "Кей"
20.02.2018 15:50
Праздничный ажиотаж в КЕЙ: выгодные скидки к 23 февраля и 8 марта
Все еще не знаете, чем порадовать своих родных и близких на приближающиеся праздники? Магазин КЕЙ дарит от 8 до 23 % баллами практически на весь ассортимент товаров. Чем не подарок для любимых покупателей?
Фотографии из личного архива Мохунова В.Ю.
20.02.2018 13:35
Flowers* F42 выводит цветочный бизнес в элитный район Санкт-Петербурга
Флористическая компания F42 открывает цветочный салон на ул. Вязовая, д.8 на входной группе нового супермаркета «Лэнд» в окружении большого количества элитной застройки Крестовского острова
ГК «КВС»
20.02.2018 10:13
В микрорайоне «Новое Сертолово» прошли веселые Масленичные гуляния
Праздник, организованный для жителей, их друзей и будущих новоселов компанией «КВС» при активной поддержке «КВС-Сервис», удался на славу. В субботний морозный день было по-настоящему тепло от улыбок детей и взрослых. В празднике приняли участие более 100 человек
Компания «Л1»
19.02.2018 13:14
По 4 корпусу ЖК «Граф Орлов» получено положительное заключение АО «Теплосеть»
АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" выдало справку о соответствии построенного объекта капитального строительства условиям подключения к системе теплоснабжения по четвертому корпусу и паркингу ЖК «Граф Орлов». В ближайшее время в дом будет подано отопление
предоставлено компанией Setl City
19.02.2018 12:10
Только в «Петербургской Недвижимости»: мебель в квартиру, телевизор – в подарок
Компания «Петербургская Недвижимость» продолжает акцию в рамках предложения «Квартира с отделкой, мебелью и техникой». При заказе полной меблировки квартиры до конца февраля клиенты получат в подарок сверхтонкий LED-телевизор Philips
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.