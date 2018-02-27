После расследования журналистов Рогозин отрекся от племянника

«Новая газета» рассказала о крупном оборонном проекте, который провалили сын генерала ФСБ Сергея Беседы и человек, которого издание считает племянником Дмитрия Рогозина Романом. Ранее хваставшийся успехами родственника вице-премьер внезапно забыл о его существовании.

«Нет у меня племянника по имени Роман. И никогда не было. У меня вообще нет племянников», – написал Рогозин на своей странице в Facebook 26 февраля. Опубликованный ранее материал «Новой газеты» он назвал «выпадами», сделанными «то ли по заказу, то ли по зову либерального сердца».

Между тем, в 2010-2011 годах в своем твиттере он неоднократно упоминал племянника Романа, который тогда служил в Чаде в группе российских вертолетчиков. Рогозин демонстрировал фотографии из Африки и гордился успехами родственника, в том числе – первой боевой наградой.

«Племянник Роман» упоминался также в 2015 году. Он, как делился тогда Рогозин, принимал участие в работе студотрядов при строительстве на космодроме Восточный и передавал «дяде» инсайдерскую информацию.

«Я могу сказать, что у меня родной племянник сам был студентом на этой стройке, стройотрядовцем», – цитировало вице-премьера издание «Взгляд» со ссылкой на ТАСС. – «Могу сказать, что он, конечно, вернулся с огромным энтузиазмом, для него это, наверное, было одним из самых важных событий в его жизни».

Тем не менее, Романа Рогозина, который, как пишет «Новая газета», в 2012 году стал членом совета директоров Тульского и Ульяновского патронных заводов, курируемых вице-премьером, а также упоминается среди членов совета директоров компании «Фотоэлектронные приборы», его якобы дядя не признает. Герой статьи и сотрудник компании, которая должна была разработать матрицы для приборов ночного видения, получила на это деньги, но заказ не выполнила, может быть однофамильцем, допускает Рогозин, но точно не его родственником.

«Среди моих дальних родственников есть молодой офицер по имени Роман», – признал вице-премьер, но уточнил, что тот всю жизнь служит в Вооруженных Силах и в коммерческих структурах не замечен. «Никогда мои несуществующие племянники не входили в советы директоров перечисленных в вашей публикации компаний».

Как отметили журналисты, «племянник» вскоре после статьи исчез не только из жизни вице-премьера, но и из его твиттера. Однако в кэше до сих пор можно увидеть сообщения, посвященные Роману Рогозину — тогда еще любимому племяннику, а не «дальнему родственнику».

«Фотоэлектронные приборы» в «Новой» называют типичным для России примером государственно-частного партнерства, когда в привилегированном положении оказывается офшорный инвестор, а финансирование ложится на государство. Несмотря на то, что компания так и не наладила выпуск отечественных матриц, Рогозин в частных инвесторах не разочаровался. После успеха Space X Илона Маска по запуску самой тяжелой ракеты в истории вице-премьер в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что и в России нужно «вырастить частников, которые могли бы разделить с госкорпорацией расходы и риски при освоении новой техники и рынков».