В Федерации керлинга рассказали, где мельдоний попал в организм Крушельницкого

Запрещенный препарат мельдоний попал в организм керлингиста Александра Крушельницкого в Японии.

Как пишет 26 февраля РБК, об этом заявил президент Федерации керлинга Дмитрий Свищев. По его словам, это произошло с 23 января по 12 февраля 2018 года. 22 января Крушельницкий сдавал тест, который дал отрицательный результат. Затем до 4 февраля он был на сборах в Японии, после чего приехал сразу в Пхенчхан. 12 февраля был сдан уже «грязный» тест, в котором обнаружили мельдоний. «Вот этот период понятен, место проведения преступления понятно. Наша задача сейчас — помочь следствию разобраться», — заявил Свищев. И подчеркнул, что на сборах в японском Саппоро, помимо россиян, находились также члены сборных США и Японии.

Напомним, 26 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть по делу о положительной допинг-пробе российского керлингиста Александра Крушельницкого. Согласно данным CAS, концентрация мельдония в организме спортсмена была в девять раз выше, чем у дисквалифицированной ранее на 15 месяцев Марии Шараповой.