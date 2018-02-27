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Олимпийские игры. Пхенчхан-2018
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27.02.2018 00:17

В Федерации керлинга рассказали, где мельдоний попал в организм Крушельницкого

Запрещенный препарат мельдоний попал в организм керлингиста Александра Крушельницкого в Японии.

Как пишет 26 февраля РБК, об этом заявил президент Федерации керлинга Дмитрий Свищев. По его словам, это произошло с 23 января по 12 февраля 2018 года. 22 января Крушельницкий сдавал тест, который дал отрицательный результат. Затем до 4 февраля он был на сборах в Японии, после чего приехал сразу в Пхенчхан. 12 февраля был сдан уже «грязный» тест, в котором обнаружили мельдоний. «Вот этот период понятен, место проведения преступления понятно. Наша задача сейчас — помочь следствию разобраться», — заявил Свищев. И подчеркнул, что на сборах в японском Саппоро, помимо россиян, находились также члены сборных США и Японии.

Напомним, 26 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть по делу о положительной допинг-пробе российского керлингиста Александра Крушельницкого. Согласно данным CAS, концентрация мельдония в организме спортсмена была в девять раз выше, чем у дисквалифицированной ранее на 15 месяцев Марии Шараповой.

Справка:

Напомним, Крушельницкий на Олимпиаде-2018 завоевал бронзу в соревнованиях смешанных пар вместе с Анастасией Брызгаловой. Вскоре после этого стало известно о его положительной допинг-пробе. Россиянин настаивает, что не принимал вещество намеренно. Эксперты подчеркивают, что однократное применение мельдония бессмысленно — его пьют курсом.

Керлингист добровольно отказался от слушаний в суде и признал формальное нарушение антидопинговых правил. Позже президент Российской федерации керлинга Дмитрий Свищев подчеркнул, что это не означает признание вины, а работа по защите российского спортсмена будет продолжена. Просто в данный момент российская сторона не успевает собрать доказательства.


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