Глава МИД Великобритании надеется, что Россия устроит мир в Сирии

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон пригласил посла России в МИД, чтобы он рассказал о ходе выполнения Москвой резолюции Совета безопасности ООН о прекращении огня в Сирии.

Как сообщается 26 февраля на официальном сайте британского правительства, Борис Джонсон сделал заявление во время выступления в Палате общин. «Я требую, чтобы Россия использовала все свое влияние для того, чтобы Асад сел за стол переговоров и были предприняты меры для достижения мира, который так нужен народу Сирии», – рассказал глава британского МИДа. В посольстве РФ в Великобритании заявили, что посол Александр Яковенко встретится с заместителем Джонсона Аланом Данканом уже завтра, 27 февраля.