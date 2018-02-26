Глава МИД Великобритании надеется, что Россия устроит мир в Сирии
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон пригласил посла России в МИД, чтобы он рассказал о ходе выполнения Москвой резолюции Совета безопасности ООН о прекращении огня в Сирии.
Как сообщается 26 февраля на официальном сайте британского правительства, Борис Джонсон сделал заявление во время выступления в Палате общин. «Я требую, чтобы Россия использовала все свое влияние для того, чтобы Асад сел за стол переговоров и были предприняты меры для достижения мира, который так нужен народу Сирии», – рассказал глава британского МИДа. В посольстве РФ в Великобритании заявили, что посол Александр Яковенко встретится с заместителем Джонсона Аланом Данканом уже завтра, 27 февраля.
Справка:
Напомним, из-за обстрелов Восточной Гуты в Сирии Совбез ООН 24 февраля принял специальную резолюцию 2401. Она призывает стороны конфликта немедленно установить гуманитарную паузу на территории Сирии как минимум на 30 дней для доставки гуманитарной помощи и услуг, а также эвакуации тяжелобольных и раненых. Режим прекращения огня не распространяется на военные операции против ИГИЛ, «Аль-Каиды» и «Джебхан-ан-Нусры» (запрещены в России) и других связанных с ними группировок и лиц.