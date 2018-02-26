СМИ: Уругвай подключается к расследованию поставки наркотиков в Европу через российское посольство в Аргентине

Министерство внутренних дел Уругвая расследует возможное участие страны в схеме поставок наркотиков из Латинской Америки в Европу через посольство России в Аргентине.

Об этом 26 февраля пишет El Observador. По данным издания, Уругвай мог быть центром наркотрафика. Ранее секретарь министерства безопасности Аргентины Эудженио Бурзако заявил, что «в соседних странах могли быть организованы поставки с использованием дипломатических каналов». В МВД Уругвая заявили, что такой информации у них нет, однако они «проводят консультации» с аргентинскими коллегами.

El Observador ссылается на материалы прослушки задержанных в Аргентине Ивана Близнюка и Александра Чикало, которых обвиняют в участии в поставке наркотиков через посольство России. Согласно информации издания Clarin, Чикало якобы говорит: «Зачем они привезли этот мусор в Аргентину? Отправили бы его в Уругвай, и все».