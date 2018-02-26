СМИ: Уругвай подключается к расследованию поставки наркотиков в Европу через российское посольство в Аргентине
Министерство внутренних дел Уругвая расследует возможное участие страны в схеме поставок наркотиков из Латинской Америки в Европу через посольство России в Аргентине.
Об этом 26 февраля пишет El Observador. По данным издания, Уругвай мог быть центром наркотрафика. Ранее секретарь министерства безопасности Аргентины Эудженио Бурзако заявил, что «в соседних странах могли быть организованы поставки с использованием дипломатических каналов». В МВД Уругвая заявили, что такой информации у них нет, однако они «проводят консультации» с аргентинскими коллегами.
El Observador ссылается на материалы прослушки задержанных в Аргентине Ивана Близнюка и Александра Чикало, которых обвиняют в участии в поставке наркотиков через посольство России. Согласно информации издания Clarin, Чикало якобы говорит: «Зачем они привезли этот мусор в Аргентину? Отправили бы его в Уругвай, и все».
Справка:
Напомним, в декабре 2016 года посол России в Аргентине Виктор Коронелли обнаружил на складе дипломатической миссии 12 чемоданов с почти 389 кг кокаина. Он сообщил о находке главе министерства внутренних дел Аргентины Патрисии Буллрич. Вскоре полицейские изъяли наркотик, заменили его мукой и организовали круглосуточное скрытое наблюдение за «товаром». Аргентинская полиция проводила операцию совместно с российскими правоохранителями.
Преступники не забирали товар около года, так как один из них лишился работы в российском посольстве, что не позволило им отправить товар дипломатической почтой. По данным Clarin, в деле фигурировал только один бывший сотрудник российского посольства — Али Абьянов. Так как преступникам не удалось найти другой канал поставки, спустя почти год Абьянов попросил вернуть его вещи в Москву курьерской службой посольства. Груз в итоге оказался в Москве. Двое участников группировки — Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов — были арестованы при попытке забрать чемоданы. Одновременно был арестован Абьянов. В Аргентине также были арестованы бывший офицер полиции Буэнос-Айреса Иван Близнюк, который предположительно закупил наркотик, и Александр Чикало, сотрудник аэропорта, который организовал доставку чемоданов. Шестым участником схемы был, предположительно, экс-сотрудник посольства России в Германии Андрей Ковальчук.