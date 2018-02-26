В Петербурге проверяют «боксерскую» версию стрельбы на Варшавской

Следственный комитет возбудил уголовное дело после стрельбы в Петербурге. Тяжелые ранения получил боксер, инцидент сочтен покушением на убийство.

Как стало известно «Фонтанке» вечером 26 февраля, участника молодежного чемпионата мира по боксу с пулевыми ранениями головы, живота и предплечья увезли от 63-го дома по Варшавской улице. Медики НИИ скорой помощи имени Джанелидзе поместили 24-летнего пациента в шоковую реанимацию и выходили.

По данным «Фонтанки», у следствия на данный момент нет сомнений, что неизвестный караулил спортсмена с определенной целью. Собственно, инцидент случился около семи утра 22 февраля, и преступник, вероятно, обладал информацией о распорядке дня потерпевшего. В настоящее время уголовное дело возбуждено по статье 105 УК «Покушение на убийство». Убедительным доводом служат четыре пули, выпущенные в область жизненно важных участков. Ранение предплечья объясняется активной защитой жертвы. Он прикрывал голову и корпус, как на ринге.

Раненый на соревнованиях по боксу представлял Таджикистан. Но его успехи на международной арене скромны по сравнению с достижениями его 22-летнего земляка и одновременно соседа по съемной квартире на Варшавской. За несколько дней до стрельбы у подъезда сосед завоевал титулы чемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской ассоциации (IBF). На данный момент он остается непобежденным бойцом (десять побед, из них семь нокаутом). Следствие предполагает, что он мог интересовать нападавшего гораздо больше, чем попавшийся под руку менее именитый боксер. И не исключает версию неспортивного поведения в мире профессионального бокса. Однако биография раненого, его интересы и окружение тоже тщательно изучаются.