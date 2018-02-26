Кошка-путешественница из Петербурга полдня каталась в областной электричке

Пользователи «ВКонтакте» организовали спасательную операцию для кошки, замеченной в уехавшей в Ленобласть ночной электричке. План придумали и реализовали за час.

Фотографии хвостатого пассажира выложили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» незадолго до полуночи 25 февраля. Разгуливающую по пустому вагону последней в тот день электрички в Любань кошку заметили уже после того, как поезд ушел с Московского вокзала. В руки, по словам автора фотографии, она не давалась, но оставлять в вагоне животное не хотелось.

Пока одни в комментариях шутили про каникулы в Простоквашино и советовали поискать Дядю Федора или хотя бы пса, другие придумывали, как забрать «Матроскина». До конечной станции оставалось около получаса. Как рассказала «Фонтанке» волонтер группы «Помощь бездомным животным г. Тосно и район», на клич о помощи отозвался молодой человек – помощник машиниста. Он узнал, кто работает на маршруте, и договорился придержать кошку в кабине электрички.

Животное забрали вечером уже 26 февраля на одной из станций по пути из Будогощи в Обухово. Все это время безбилетный хвостатый пассажир катался с машинистом. Пока кошку приютили в Тосно. Волонтеры не стали придумывать ей новое имя — они надеются, что животное узнает хозяин. Или готовы отдать путешественницу в добрые руки.