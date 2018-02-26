Обвиняемый в подрыве «Перекрестка» признан невменяемым

Единственный фигурант дела о теракте в магазине «Перекресток» не подлежит уголовной ответственности. В день взрыва Дмитрий Лукьяненко находился в состоянии невменяемости, сочли петербургские психиатры.

Как стало известно «Фонтанке» вечером 26 февраля, специалисты городской психиатрической больницы № 6 подготовили заключение, ставящее под сомнение способность Лукьяненко самостоятельно отстаивать свои интересы при расследовании уголовного дела. Следствие попросило назначить обвиняемому судебную экспертизу через месяц после теракта в «Перекрестке», считая необходимым подтвердить вменяемость фигуранта. Видимо, подтверждение не получено.

По данным нашего издания, из 6-й больницы в следственный изолятор Дмитрия Лукьяненко вернули в четверг, 22 февраля. Экспертиза длилась с конца января. Вероятно, Лукьяненко назначат принудительные меры медицинского характера, если будет установлено, что он совершил преступление в состоянии невменяемости или психическое расстройство наступило уже после взрыва. Арест обвиняемого действует до 28 февраля. Завтра Калининский суд рассмотрит ходатайство следствия о продлении меры пресечения.