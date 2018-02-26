ФСБ «потеряла» 27 килограммов наркотиков из аргентинского посольства

Федеральная служба безопасности России рассказала подробности спецоперации по пресечению поставок наркотиков в Европу через российское посольство в Аргентине.

Как говорится в сообщении ФСБ 26 февраля, контрразведчики совместно с МВД России и Национальной жандармерией Аргентины «с декабря 2016 года осуществляли совместные мероприятия в отношении участников международной преступной группы, причастной к организации контрабандного канала поставок крупных партий наркотического средства кокаин из Латинской Америки на территорию России и ряда европейских стран». По материалам расследования были возбуждены дела по ч. 5 ст. 228.1 и ч. 4 ст. 229 .1. УК РФ (контрабанда и незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере). В декабре 2017 года с поличным при получении муки (которой заменили наркотик) задержали троих россиян.

«В общей сложности из незаконного оборота изъято более 362 кг кокаина», – говорится в сообщении ФСБ. При этом ранее и СМИ, и полиция Аргентины называли другое количество — 389 кг. Куда пропали еще 27 кг или почему ранее называлась другая цифра, в Федеральной службе безопасности не уточнили.

В ФСБ подчеркнули, что сейчас по этому делу задержано всего пятеро человек — трое в России и двое в Аргентине. Еще одного разыскивают на территории Германии. Ранее в СМИ сообщалось, что речь идет, предположительно, о бывшем сотруднике посольства России в ФРГ Андрее Ковальчуке.