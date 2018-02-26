ФСБ «потеряла» 27 килограммов наркотиков из аргентинского посольства
Федеральная служба безопасности России рассказала подробности спецоперации по пресечению поставок наркотиков в Европу через российское посольство в Аргентине.
Как говорится в сообщении ФСБ 26 февраля, контрразведчики совместно с МВД России и Национальной жандармерией Аргентины «с декабря 2016 года осуществляли совместные мероприятия в отношении участников международной преступной группы, причастной к организации контрабандного канала поставок крупных партий наркотического средства кокаин из Латинской Америки на территорию России и ряда европейских стран». По материалам расследования были возбуждены дела по ч. 5 ст. 228.1 и ч. 4 ст. 229 .1. УК РФ (контрабанда и незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере). В декабре 2017 года с поличным при получении муки (которой заменили наркотик) задержали троих россиян.
«В общей сложности из незаконного оборота изъято более 362 кг кокаина», – говорится в сообщении ФСБ. При этом ранее и СМИ, и полиция Аргентины называли другое количество — 389 кг. Куда пропали еще 27 кг или почему ранее называлась другая цифра, в Федеральной службе безопасности не уточнили.
В ФСБ подчеркнули, что сейчас по этому делу задержано всего пятеро человек — трое в России и двое в Аргентине. Еще одного разыскивают на территории Германии. Ранее в СМИ сообщалось, что речь идет, предположительно, о бывшем сотруднике посольства России в ФРГ Андрее Ковальчуке.
Справка:
Напомним, в декабре 2016 года посол России в Аргентине Виктор Коронелли обнаружил на складе дипломатической миссии 12 чемоданов с почти 389 кг кокаина. Он сообщил о находке главе министерства внутренних дел Аргентины Патрисии Буллрич. Вскоре полицейские изъяли наркотик, заменили его мукой и организовали круглосуточное скрытое наблюдение за «товаром». Аргентинская полиция проводила операцию совместно с российскими правоохранителями.
Преступники не забирали товар около года, так как один из них лишился работы в российском посольстве, что не позволило им отправить товар дипломатической почтой. По данным Clarin, в деле фигурировал только один бывший сотрудник российского посольства — Али Абьянов. Так как преступникам не удалось найти другой канал поставки, спустя почти год Абьянов попросил вернуть его вещи в Москву курьерской службой посольства. Груз в итоге оказался в Москве. Двое участников группировки — Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов — были арестованы при попытке забрать чемоданы. Одновременно был арестован Абьянов. В Аргентине также были арестованы офицер полиции Буэнос-Айреса Иван Близнюк, который предположительно закупил наркотик, и Александр Чикало, сотрудник аэропорта, который организовал доставку чемоданов. Шестым участником схемы был, предположительно, сотрудник посольства России в Германии Андрей Ковальчук.