Задолженность жилкомсервисов перед ПСК снизилась на 140 млн рублей

Петербургская сбытовая компания (ПСК) зафиксировала снижение задолженности управляющих компаний Санкт-Петербурга за электроэнергию на 142,8 млн. рублей. Это происходит за счет городских жилкомсервисов, частники, напротив, нарастили долги.

Как сообщает пресс-служба компании 26 февраля, крупные суммы задолженности были погашены ООО «ЖКС № 2 Красногвардейского района», ООО «ЖКС № 1 Колпинского района», ООО «ЖКС №1 Невского района», ООО «ЖКС № 2 Кировского района», ООО «ЖКС № 3 Центрального района», ООО «ЖКС № 1 Петроградского района» и ООО «ЖКС № 1 Фрунзенского района». Оставшаяся общая сумма задолженности управляющих компаний составляет 308,6 млн рублей.

Положительную динамику ПСК отсчитывает от сентября 2015 года, когда было проведено совещание под руководством вице-губернатора Петербурга Николая Бондаренко. С тех пор задолженность снизилась на 32%. При этом частные управляющие компании, наоборот, показывают рост долгов до общей суммы в 52,6 млн. рублей.

В конце 2017 года в Смольном заявляли, что просроченная задолженность управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями в Петербурге с ноября 2016 года сократилась на 6%. Сейчас она составляет около 14 млрд рублей.