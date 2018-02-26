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26.02.2018 21:35

Задолженность жилкомсервисов перед ПСК снизилась на 140 млн рублей

Петербургская сбытовая компания (ПСК) зафиксировала снижение задолженности управляющих компаний Санкт-Петербурга за электроэнергию на 142,8 млн. рублей. Это происходит за счет городских жилкомсервисов, частники, напротив, нарастили долги. 

Как сообщает пресс-служба компании 26 февраля, крупные суммы задолженности были погашены ООО «ЖКС № 2 Красногвардейского района», ООО «ЖКС № 1 Колпинского района», ООО «ЖКС №1 Невского района», ООО «ЖКС № 2 Кировского района», ООО «ЖКС № 3 Центрального района», ООО «ЖКС № 1 Петроградского района» и ООО «ЖКС № 1 Фрунзенского района». Оставшаяся общая сумма задолженности управляющих компаний составляет 308,6 млн рублей. 

Положительную динамику ПСК отсчитывает от сентября 2015 года, когда было проведено совещание под руководством вице-губернатора Петербурга Николая Бондаренко. С тех пор задолженность снизилась на 32%.  При этом частные управляющие компании, наоборот, показывают рост долгов до общей суммы в 52,6 млн. рублей. 

В конце 2017 года в Смольном заявляли, что просроченная задолженность управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями в Петербурге с ноября 2016 года сократилась на 6%. Сейчас она составляет около 14 млрд рублей.

Справка:

АО «Петербургская сбытовая компания» является гарантирующим поставщиком электроэнергии Санкт-Петербурга, Ленинградской и Омской областей; обслуживает свыше 3 миллионов бытовых потребителей и более 60 тысяч потребителей – юридических лиц. Полезный отпуск электроэнергии за 2017 год составил 35 339 млн кВт/ч. Единственным акционером АО «Петербургская сбытовая компания» является ПАО «Интер РАО».


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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На полгода ранее запланированного срока ООО «Терминал-Ресурс» ввел ЖК в эксплуатацию
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21.02.2018 20:00
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http://karelenergo.mrsksevzap.ru
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