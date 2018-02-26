Под Калугой выкопали покойника из свежей могилы

Полиция Калуги ищет вандалов, надругавшихся над могилой на следующий день после похорон. Родные винят в эксгумации ритуальное агентство, услугами которого пренебрегли, владелец конторы грешит на конкурентов и переживает за собственную безопасность.

Как сообщили 26 февраля в региональном УМВД, инцидент произошел на кладбище рядом с деревней Некрасово областного центра. По словам родных, похороны были 22 февраля, а уже на следующий день могилу вскрыли. К ритуальному агентству не обращались, хоронили своими силами, рассказали они изданию. Родные считают вандалом руководителя местного ритуального агентства. В день похорон он обещал, что «гроб будет стоять сверху», пишет издание «Калужские новости».

«Вчера мы хоронили дедушку, а сегодня гроб с телом стоит: ни креста, ни венков. Изверги. Гроб сломали», – рассказывает родственник погребенного на видео и указывает на коттедж предполагаемого вредителя.

Сам директор, который живёт рядом с кладбищем, в разговоре с корреспондентом радиостанции «Говорит Москва» настаивает, что территория давно закрыта для захоронений.

«Кладбище находится на возвышенности, поэтому его закрыла санэпидемстанция. Я как жилец, как только вижу, что кто-то копает, я всегда сигнализирую», – уточнил он. – «Родственники, посредством ритуальной фирмы, зная, что там хоронить нельзя, выкопали незаконно могилу. Я предупредил, что буду жаловаться».

Причастность к эксгумации он отрицает, предполагая происки конкурентов. По его словам, запись с раскуроченной могилой сделали именно они, а вовсе не родственники. Да и тела, добавляет он, на видео не показано – гроб изначально мог быть пуст. Тем не менее, полиция начала проверку заявления об осквернении могилы.