В Петербурге за три года расставят не менее 500 остановочных павильонов

Не менее полутысячи остановок общественного транспорта с павильонами ожидания появятся в Петербурге в 2018-2020 годах. Самая большая программа — у комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

О результатах профильного совещания в Смольном 26 февраля сообщает аппарат вице-губернатора Игоря Албина. Согласно планам чиновников, в рамках текущего бюджета комитет по благоустройству разместит 23 новых павильона уже в 2018 году. КРТИ, согласно программе на 2018-2020 годы, расставит 385 новых остановок. Зона ответственности комитета по печати — 100 инновационных павильонов, которые должны появиться к чемпионату мира по футболу 2018 года на Невском и Московском проспектах.

По информации ГКУ «Организатор перевозок», совместно с комитетом по транспорту разработан и согласован с профильными ведомствами внешний вид инновационных павильонов с возможными вариантами их информационно-технологического наполнения. Всего определено 3 типа оснащения (в том числе: с точками доступа к сети Wi-Fi, USB-розетками для подзарядки мобильных гаджетов, видеокамерами, информационными табло, оборудованием по продлению и активации проездных билетов, информационно-справочной информацией), подготовлена адресная программа размещения.

В данный момент в городской адресной программе значатся 6532 остановочных пункта, 4463 из которых оборудованы павильонами. 2976 павильонов находятся на балансе комитета по благоустройству, 1487 — у комитета по печати и взаимодействию со СМИ. 2031 пункт в настоящее время не оснащён остановочными павильонами, 38 конструкций будут установлены на трамвайной сети в Красногвардейском районе, проект которой реализует ООО «Транспортная концессионная компания».

Ранее «Фонтанка» писала о том, как севастопольская компания «Городские инновации» представила свой проект «умной остановки» на форуме Smart Transport в мае 2016 года и получила одобрение городской администрации. Пилотный павильон установили на Невском проспекте. Он оборудован удлиненной скамейкой, системой видеослежения, электронным информационным табло, восемью портами для подзарядки мобильных устройств и бесплатным wi-fi. Компания была готова взять расходы и по другим остановкам, если ей позволят компенсировать траты за счет рекламы. Однако условия конкурса по размещению таких конструкций сделали проект невыгодным, поскольку места для «умных остановок» не выделены в отдельный лот.

В феврале 2017 года «Организатор перевозок» объявил 4 конкурса на 80 млн рублей на размещение более сотни информационных табло у остановочных пунктов. Они должны были работать от солнечных батарей, условия конкурсов включали и размещение информации. Спустя сутки конкурсы отменили. Как пояснили в комитете по транспорту, Смольный не отказывается от реализации проекта, но намерен изменить формулировку: вместо приобретения услуги информирования, город будет приобретать табло как таковые.