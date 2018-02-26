Задержанного на акции памяти Немцова наказали за экстремистский шарф

Калининский суд Петербурга признал Владимира Шипицына виновным в демонстрации экстремистской символики. Отбывать наказание за неподобающие флаг и шарф активист движения «Солидарность» будет под надзором стражи.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, 26 февраля Шипицына привлекли к ответственности по части 1 статьи 20.3 КоАП – пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской, экстремистской или иной запрещенной федеральными законами атрибутики или символики. Санкции этой статьи предполагают либо штраф до двух тысяч рублей, либо административный арест до 15 суток. Шипицына изолировали на пять суток, но «экстремистский» шарф отбирать не стали, уточняют в соцсетях присутствовавшие на заседании.

Ходатайство об экспертизе на предмет соответствия имущества символике запрещенного в России «Правого сектора» судья отклонила. Защите Шипицына осталось демонстрировать «настоящий флаг» организации в Википедии. Активист, как утверждают свидетели, на акции памяти политика Бориса Немцова демонстрировал другой флаг.

Напомним, накануне Владимира Шипицына остановили на площади Ленина, когда желающие почтить память Немцова уже начали расходиться. Отмечалось, что изначально активиста с украинским флагом пригласили на беседу, но уже в отделе у него нашли запрещенную символику. До мероприятия задержали двух молодых людей из движения «Весна». Одного отпустили, второго сегодня арестовали на 25 суток за "митинг" в окне собственной квартиры, совпавший с несогласованной акцией Алексея Навального.