До участия в зимней Паралимпиаде допустили 30 россиян

Международный паралимпийский комитет опубликовал список российских спортсменов, приглашенных на XII Паралимпийские зимние игры в Пхенчхан в качестве нейтральных атлетов. Как сообщает 26 февраля пресс-служба Паралимпийского комитета России, в него вошли 30 спортсменов и 6 спортсменов-ведущих.

Из них 10 человек примут участие в горнолыжном спорте, 12 – в лыжных гонках и биатлоне и три – в сноуборде. Команда по керлингу на колясках будет состоять из 5 спортсменов. Шесть спортсменов-ведущих будут помогать атлетам с нарушением зрения, делегация также будет включать 39 сопровождающих и официальных лиц.

Напомним, на Паралимпийских играх в Сочи россияне выиграли 30 золотых, 28 серебряных, 22 бронзовые медали. Ранее также в нейтральном статусе на Олимпиаде в Пхенчхане выступили российские олимпийцы. Они завоевали 17 медалей – 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых.

Нейтральный статус был одним из условий Международного олимпийского комитета после скандала вокруг массовых махинаций с допинг-пробами на Играх в Сочи.

Полный список спортсменов, которые отправятся на Паралимпиаду, пока выглядит так:

Горные лыжи (10 человек)

Александра Францева (спортсмен-ведущий Семен Пляскин)

Анастасия Хорошева

Мария Папулова

Сергей Александров

Александр Алябьев

Алексей Бугаев

Иван Францев (спортсмен-ведущий Герман Аграновский или Денис Перевозчиков)

Алексей Микушкин

Валерий Редкозубов (спортсмен-ведущий Евгений Героев)

Александр Ветров

Лыжные гонки (12 человек)

Акжана Абдикаримова

Наталия Братюк

Надежда Федорова

Марина Галицына (спортсмен-ведущий Максим Пирогов)

Ирина Гуляева

Мария Иовлева

Наталия Кочерова

Юлия Михеева

Анна Миленина

Екатерина Мошковская (спортсмен-ведущий Артем Норин)

Екатерина Румянцева

Марта Зайнулина

Сноуборд (3 человека)

Владимир Игушкин

Михаил Слинкин

Александр Цыганков

Керлинг на колясках (5 человек)

Константин Курохтин

Марат Романов

Дарья Щукина

Александр Шевченко

Андрей Мещеряков