«Фонтанка» за 60 секунд — 26 февраля

«Как будто в Олимпиаде участвовала совершенно новая страна». Это страна OAR. Мы изучили, что пишут о нас иностранные коллеги. «Верить России больше нельзя» – самая мягкая формулировка.

Активист петербургского движения «Весна» Артем Гончаренко сумел впихнуть в свою квартиру тысячу человек, чтобы среди них всласть помитинговать. Судья объяла необъятное и приговорила странного юношу к 25 суткам ареста. Изолятор, держись!

На первый взгляд М-633С — обычный кнопочный телефон, такие в 2018 году покупают бабушкам. А еще — губернаторам, министрам и военным. Потому что, если подключить к стремному телефону одну маленькую штучку, случится волшебство.

В Петербурге уже накопилось 82 приговоренных к сносу самостроя. Но самостоять они будут до морковкина заговенья, потому что денег на то, чтобы сровнять их с землей, нет.

А дилер Renault группа «Ральф» закрыла последние салоны в Петербурге, «забыв» выдать уже оплаченных автомобилей на 40 миллионов рублей. Прокатили покупателей.

В деле о смертельном трапе в Пулково появился новый кандидат на роль крайнего. Но не последнего, по всей вероятности.

Мы проверили, может ли новый «убийца iPhone» Galaxy S9 в действительности уничтожить «яблочную» продукцию. Может. Только если взять Galaxy и долго стучать им по «айфону». Но это не точно.

Если встретятся римский легионер и средневековый рыцарь — чье кунг-фу будет круче? Мы знаем людей, которые проверили это на практике.

Почитайте про самую ожидаемую книгу 2018 года — «Люди среди деревьев» Ханьи Янагихары. Вышел русский перевод. Роман, который прикидывается «Аватаром», а на самом деле рассказывает о том, что происходит в голове у людей. Знание – это неприятно.

А ночью будет минус 26. Делайте все свои дела на улице заранее, не портите статистику.