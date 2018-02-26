Облюбованную «молельными патрулями» автомойку сносят на Добролюбова

В Петербурге приговорили к сносу автомойку – последнюю помеху амбициозному проекту апарт-отеля у спорткомплекса «Юбилейный» на проспекте Добролюбова. Арендатор считает договор с городом действительным, а снос – поспешным.

Как сообщил «Фонтанке» 26 февраля гендиректор владеющей мойкой компании «Карат» Антон Буренков, специалисты Центра повышения эффективности (ЦПЭ) приехали с полным набором инструментов и приступили к демонтажу. Единственным, по словам бизнесмена, признаком опасности была наклеенная на объект бумага будто бы от комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга (ККИ). Она просила арендатора освободить землю до 20 февраля.

Антон Буренков заверил «Фонтанку», что уведомления от ККИ компания не получала. Вывешенное на стене объявление вряд ли можно считать официальным документом.

«Нам якобы отправляли письмо по юридическому адресу, но он уже с прошлого года недействителен», – уточнил бизнесмен.

В «Карате» договор аренды с городом считают актуальным. В комитете имущественных отношений – расторгнутым от 12 января 2018 года. Ранее между компанией и Смольным прошла серия судебных процессов по арендным отношениям. Занимаемый «Каратом» с 2006 года участок – между спорткомплексом «Юбилейный» и будущим Судебным кварталом и в непосредственной близости от возводимого апарт-отеля – считается престижным. В 2010 году «Карат» и Смольный якобы подписали соглашение о прекращении действия договора аренды, но экспертиза установила, что оно поддельное. Сомнение в подлинности вызывали оттиск печати «Карата» и подпись, выполненная, посчитали специалисты, иным лицом, а не тем, кто указан в качестве подписанта. В феврале 2015-го прекращение договора было признано недействительным, мойка осталась на участке, и суд обязал восстановить запись об аренде в Едином госреестре прав (ЕГРП). Смольный попытался еще раз расторгнуть договор за неуплату, но в ноябре 2015 года Тринадцатый арбитражный апелляционный суд утвердил мировое соглашение, по которому «Карат» выплачивает долги, а за КИО сохраняется право отказаться от договора аренды в одностороннем порядке.

«Договор считается расторгнутым со дня получения «Каратом» уведомления, но не позднее пяти рабочих дней с даты его направления», – указано в постановлении суда.

Эта опция, вероятно, пригодилась Смольному в период самого острого конфликта вокруг автомойки. В июле 2017 года «Группа Ярд» бизнесмена Андрея Кошкина начала на месте снесенного у спорткомплекса «Юбилейный» паркинга строительство апартамент-отеля. Мойка прилегала к участку проекта, и ее, видимо, решили взять измором. С августа по соседству расположились «молельные патрули». Группы южан мешали проезду автомобилей, вели профилактические беседы с рекомендациями не пользоваться услугами мойки. Дежурство не предполагало пауз, и в нужные часы визитеры раскладывали коврики и молились. Апофеозом можно считать бетонные блоки, выставленные оппонентами мойщиков у самых боксов.

В конфликт вмешивались бизнес-омбудсмен Александр Абросимов и Смольный. Судя по настрою чиновников, мойка была приговорена. Говорили о разработанном плане по исключению участка «Карата» из схемы размещения нестационарных торговых объектов (НТО) из-за его расположения в «исторически ценном градоформирующем объекте». Как следует из обновленной 20 февраля схемы размещения НТО, участок № 9 (у дома 18А по проспекту Добролюбова) по-прежнему присутствует. В КИО «Фонтанке» пояснили, что предложения по исключению сформированы администрацией Петроградского района и КГИОП, но комитет по развитию предпринимательства и потребрынка их еще не рассмотрел.

Договор аренды с «Каратом», уточнили в КИО, действительно расторгнут. Скорее всего, Смольный воспользовался правом одностороннего отказа. В «Карате» уверяют, что о расторжении ничего не знают, поэтому сегодняшний визит Центра повышения эффективности – сюрприз.

Директор ЦПЭ Дмитрий Ножевников сообщил «Фонтанке», что работы по сносу мойки ведутся по заявке комитета по контролю за имуществом Петербурга, а основанием являются расторгнутая аренда, отсутствие сведений о договоре в Едином госреестре прав и отсутствие обеспечительных мер в рамках судебных решений. Мероприятия по демонтажу рассчитаны примерно на неделю, добавил Ножевников.