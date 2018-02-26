СМИ: Наркотики из Аргентины переправляли самолетом летного отряда «Россия», который перевозит первых лиц государства

Бортовой номер самолета из операции по пресечению контрабанды наркотиков из Аргентины в Россию совпадает с номером Ил-96, принадлежащего летному отряду «Россия», который специализируется на перевозке российских первых лиц.

Об этом 26 февраля пишет РБК. Издание обратило внимание на снимки и видео, опубликованные аргентинской полицией. На них видно, что чемоданы с белым порошком грузили в самолет с бортовым номером 96023. Лайнер с таким же номером в августе 2016 года поступил в ФГБУ «Специальный летный отряд (СЛО) «Россия» Управления делами президента России.

Согласно данным сайта russianplanes.net, 6 декабря 2017 года этот борт был в аэропорту Буэнос-Айреса, затем направился в Кабо-Верде — и уже оттуда — в Москву. Ранее стало известно, что именно в декабре груз муки, которой заменили наркотики, был отправлен в Москву.

При этом представители СЛО «Россия» заявили РБК, что информация о бортовом номере самолета и его маршрутах следования «не соответствует действительности».