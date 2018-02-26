СМИ: Наркотики из Аргентины переправляли самолетом летного отряда «Россия», который перевозит первых лиц государства
Бортовой номер самолета из операции по пресечению контрабанды наркотиков из Аргентины в Россию совпадает с номером Ил-96, принадлежащего летному отряду «Россия», который специализируется на перевозке российских первых лиц.
Об этом 26 февраля пишет РБК. Издание обратило внимание на снимки и видео, опубликованные аргентинской полицией. На них видно, что чемоданы с белым порошком грузили в самолет с бортовым номером 96023. Лайнер с таким же номером в августе 2016 года поступил в ФГБУ «Специальный летный отряд (СЛО) «Россия» Управления делами президента России.
📷Las valijas fueron acondicionadas. Los investigadores atentos vigilaban para poder así desarticular la organización criminal. #OperativoDoceReinas #narcotráfico #BuenosAires #Moscú pic.twitter.com/xcfurFRpcS— Gendarmería Nacional (@gendarmeria) 22 февраля 2018 г.
Согласно данным сайта russianplanes.net, 6 декабря 2017 года этот борт был в аэропорту Буэнос-Айреса, затем направился в Кабо-Верде — и уже оттуда — в Москву. Ранее стало известно, что именно в декабре груз муки, которой заменили наркотики, был отправлен в Москву.
При этом представители СЛО «Россия» заявили РБК, что информация о бортовом номере самолета и его маршрутах следования «не соответствует действительности».
Справка:
Почти 400 кг кокаина на складе дипломатической миссии в декабре 2016 года обнаружил посол России в Аргентине Виктор Коронелли, пишет издание Clarin. Наркотик заменили на муку и устроили круглосуточное наблюдение.
Преступники не забирали товар около года, так как один из них лишился работы в российском посольстве, что не позволило им отправить товар дипломатической почтой. По данным Clarin, в деле фигурировал только один бывший сотрудник российского посольства — Али Абянов. Так как преступникам не удалось найти другой канал поставки, спустя почти год Абянов попросил вернуть его вещи в Москву курьерской службой посольства. Груз в итоге оказался в Москве. Двое участников группировки — Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов — были арестованы при попытке забрать чемоданы. Одновременно был арестован Абянов. В Аргентине также были арестованы бывший офицер полиции Буэнос-Айреса Иван Близнюк, который предположительно закупил наркотик, и Александр Чикало, сотрудник аэропорта, который организовал доставку чемоданов. Еще одного фигуранта дела разыскивают в Германии.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что партия наркотиков принадлежала сотруднику посольства из технического состава, который к тому моменту уже завершил командировку. Также она опровергла доставку груза по дипломатическим каналам.