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26.02.2018 18:57

Рим засыпало «сибирским» снегом

Аномально холодным и рекордно снежным оказалось окончание зимы для итальянской столицы.
Рим засыпало «сибирским» снегом
фото с сайта twitter.com

 Античные руины и древние памятники замело, на площадях играют в снежки, а источником непогоды считают Россию.

Как сообщает 26 февраля Гидрометцентр, нетипично низкими температуры в большинстве европейских стран будут в ближайшие две-три недели. Кроме того, к морозам добавятся сильный ветер и переизбыток осадков. Отмечается, что непогода движется с востока. В Риме, который с ночи засыпает снегом, а столбик термометра упал до -5, уже отменили занятия в школах, закрыли детские сады и сократили число автобусных маршрутов. Местные синоптики сообщают, что холодный фронт из Сибири движется с севера на юг страны и морозы будут крепчать – местами до -9. 

Тем временем непривычные к такому погодному явлению жители выкладывают в соцсетях фотографии заснеженных достопримечательностей и сугробов на улице.


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