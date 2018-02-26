Рим засыпало «сибирским» снегом

Аномально холодным и рекордно снежным оказалось окончание зимы для итальянской столицы.

Античные руины и древние памятники замело, на площадях играют в снежки, а источником непогоды считают Россию.

Snow in Rome ❄❄❄

It's a very rare event!! 😱😱😱 pic.twitter.com/YRDayfVsCf — Manuela ☁🎈☁☁ (@onlyellow) 26 февраля 2018 г.

Как сообщает 26 февраля Гидрометцентр, нетипично низкими температуры в большинстве европейских стран будут в ближайшие две-три недели. Кроме того, к морозам добавятся сильный ветер и переизбыток осадков. Отмечается, что непогода движется с востока. В Риме, который с ночи засыпает снегом, а столбик термометра упал до -5, уже отменили занятия в школах, закрыли детские сады и сократили число автобусных маршрутов. Местные синоптики сообщают, что холодный фронт из Сибири движется с севера на юг страны и морозы будут крепчать – местами до -9.

World weather – Snow in Las Vegas and Rome coveredhttps://t.co/xpCt8Bmx4G pic.twitter.com/c6VXkGL6rC — Daily Mirror (@DailyMirror) 26 февраля 2018 г.

Тем временем непривычные к такому погодному явлению жители выкладывают в соцсетях фотографии заснеженных достопримечательностей и сугробов на улице.