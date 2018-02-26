Робот освободит юристов от рутины

Компания «Гарант» разработала новый автоматизированный сервис по подбору судебной практики – аналитическую систему «Сутяжник».

Теперь, чтобы лучше подготовиться к судебному разбирательству, достаточно скопировать текст искового заявления в новый сервис, а робот подберет наиболее близкие вашему случаю решения судов общей юрисдикции или арбитражных судов. Производить анализ можно, также загружая в систему тексты из других документов, относящихся к судопроизводству, в которых подробно изложена ваша правовая проблема.

Все найденные решения будут представлены в виде списка, и система предложит отметить наиболее полезные из них. Собирая обратную связь, "Сутяжник" с каждым днем становится умнее и точнее. Благодаря машинному обучению робот постоянно оттачивает свое мастерство.

Система "Сутяжник" работает с десятками миллионов судебных решений, но это не сказывается на скорости обработки информации – результат будет получен мгновенно. Однако чем подробнее будет загружаемый документ и нюансы правовой ситуации, тем проще роботу найти судебные решения, в большей мере соответствующие специфике дела. Технологические возможности анализа огромного массива информации делают новый сервис эффективным программным инструментом обработки больших данных.

Также "Сутяжник" предлагает построить список правовых норм, которые чаще всего упоминаются в найденных судебных актах. Изучение материально-правовых и процессуальных норм позволит пользователю убедиться в том, что все ссылки на законодательство им учтены и, в конечном итоге, лучше подготовиться к процессу.

Сервис "Сутяжник" будет полезен не только истцам и ответчикам, их адвокатам, но и судьям, помощникам судей и другим специалистам, заинтересованным в формировании единообразных судебных решений и эффективном использовании правоприменительной практики. На сайте sutyazhnik.garant.ru любой желающий может пользоваться сервисом весь 2018 год!

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