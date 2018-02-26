Кадыров и Медведев сделали совместное селфи: один держал, другой нажимал

Премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Фотосвидетельство встречи 26 февраля выложил в свой Telegram сам Кадыров. И прокомментировал: «Я держал телефон, а Дмитрий Анатольевич нажал на кнопку. Селфи из Грозного. Председатель правительства заявил о поддержке при решении стоящих задач перед республикой и похвалил темпы развития Чечни».

Отметим, как сообщается на сайте правительства, Медведев посетил в Грозном тепличный комплекс «ЮгАгроХолдинг», который специализируется на выращивании огурцов и помидоров. Его проектная мощность — 7,2 тыс.тонн овощей в год. Кроме того, в столице Чечни прошло заседание, посвященное ситуации на рынке труда. Премьер-министр России заявил: «Мы сейчас ехали с Рамзаном Ахматовичем, вспоминали, как это было ещё пять-семь лет назад и в Чеченской Республике, и в большинстве других республик. Где-то изменения чуть больше, где-то меньше, но очевидно, что эти изменения всё-таки носят благоприятный характер». Отметим, сама встреча между Кадыровым и Медведевым с глазу на глаз на сайте правительства проиллюстрирована только фотографией, никакой дополнительной информации о ней нет.