СМИ: Латинская Америка может отменить визы для россиян

Министерство иностранных дел России допускает, что уже к концу года визы для путешествия в страны Латинской Америки россиянам не понадобятся. Об этом 26 февраля заявил директор латиноамериканского департамента ведомства Александр Щетинин.

По его словам, некоторые страны уже открыли для России безвизовый режим в одностороннем порядке, однако в министерстве рассчитывают закрепить такой порядок межправительственными соглашениями. Щетинин уточняет, что работа в этом направлении ведётся и осталось согласовать взаимную отмену виз «с парой стран» Карибского бассейна. Ожидается, что прийти к консенсусу удастся до 2019 года, пишет «Газета.ру» со ссылкой на РИА Новости.

Глава департамента подчеркнул, что подобная задача демонстрирует открытость сотрудничества России и Латинской Америки. От бюрократических проволочек уже отказались, к примеру, с Аргентиной, где в центр скандала недавно попало российское посольство. Предполагается, что дипломатическое здание и его сотрудники были задействованы в схеме поставки наркотиков в Европу. СМИ сообщают, что один из подозреваемых мог работать в посольстве Берлина.