СМИ: Латинская Америка может отменить визы для россиян
Министерство иностранных дел России допускает, что уже к концу года визы для путешествия в страны Латинской Америки россиянам не понадобятся. Об этом 26 февраля заявил директор латиноамериканского департамента ведомства Александр Щетинин.
По его словам, некоторые страны уже открыли для России безвизовый режим в одностороннем порядке, однако в министерстве рассчитывают закрепить такой порядок межправительственными соглашениями. Щетинин уточняет, что работа в этом направлении ведётся и осталось согласовать взаимную отмену виз «с парой стран» Карибского бассейна. Ожидается, что прийти к консенсусу удастся до 2019 года, пишет «Газета.ру» со ссылкой на РИА Новости.
Глава департамента подчеркнул, что подобная задача демонстрирует открытость сотрудничества России и Латинской Америки. От бюрократических проволочек уже отказались, к примеру, с Аргентиной, где в центр скандала недавно попало российское посольство. Предполагается, что дипломатическое здание и его сотрудники были задействованы в схеме поставки наркотиков в Европу. СМИ сообщают, что один из подозреваемых мог работать в посольстве Берлина.
Справка:
Почти 400 кг кокаина на складе дипломатической миссии в декабре 2016 года обнаружил посол России в Аргентине Виктор Коронелли, пишет издание Clarin. Наркотик заменили на муку и устроили круглосуточное наблюдение.
Преступники не забирали товар около года, так как один из них лишился работы в российском посольстве, что не позволило им отправить товар дипломатической почтой. По данным Clarin, в деле фигурировал только один бывший сотрудник российского посольства — Али Абянов. Так как преступникам не удалось найти другой канал поставки, спустя почти год Абянов попросил вернуть его вещи в Москву курьерской службой посольства. Груз в итоге оказался в Москве. Двое участников группировки — Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов — были арестованы при попытке забрать чемоданы. Одновременно был арестован Абянов. В Аргентине также были арестованы бывший офицер полиции Буэнос-Айреса Иван Близнюк, который предположительно закупил наркотик, и Александр Чикало, сотрудник аэропорта, который организовал доставку чемоданов.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что партия наркотиков принадлежала сотруднику посольства из технического состава, который к тому моменту уже завершил командировку. Также она опровергла доставку груза по дипломатическим каналам.