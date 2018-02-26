Запрет на белорусское молоко откладывается

Россельхознадзор перенес введение запрета на поставки молочных продуктов из Белоруссии на 6 марта. Ограничения должны были заработать уже сегодня, 26 февраля.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, «новая дата введения ограничений — 18:00 6 марта 2018 года». Напомним, временный запрет на импорт белорусского молочного сырья собирались ввести уже с 26 февраля «в связи с продолжающимся поступлением небезопасной молочной продукции из Республики Беларусь». Ограничения касаются молока и сливок (пастеризованных, стерилизованных и ультрапастеризованных наливом), сухих молока и сливок, молочной сыворотки, в том числе сухой, а также концентрата сывороточного и молочного белка. В Евразийской экономической комиссии возмутились запретом и посчитали его нарушением положений ЕЭК.

В Россельхознадзоре уточнили, что «партии указанных товаров, поступивших на временные контрольные ветеринарные пункты, расположенные на российско-белорусском участке границы, после 18:00 6 марта 2018 года будут возвращены в Республику Беларусь».