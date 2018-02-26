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26.02.2018 18:10

«Ральф» укатил с долгами

Группа «Ральф» уходит с автомобильного рынка Петербурга. Десятки клиентов, оставшиеся без оплаченных машин, пишут петиции, требуя вмешательства импортера.
«Ральф» укатил с долгами
Сергей Вдовин/Интерпресс

Дилер Renault группа «Ральф» закрыла последние салоны в Петербурге. На прошлой неделе на дверях торговой точки на Малой Зелениной улице появилась табличка о том, что она прекратила работу по техническим причинам. В контакт-центре дали понять, что ее открытия ждать не стоит. Продажи на Таллинском шоссе тоже прекращены, а здание продано новому собственнику. Оба автоцентра исчезли из перечня официальных продавцов на сайте Renault.

Известие о закрытии салонов не на шутку взволновало клиентов компании. Испытывающая финансовые сложности группа «Ральф» последние полгода выдавала машины с просрочкой от нескольких дней до нескольких недель, а в последние месяцы и вовсе остановила выдачу уже оплаченных автомобилей. По данным участников форумов автомобилистов и странички клиентов дилера «ВКонтакте», число пострадавших насчитывает несколько десятков человек. Учитывая среднюю стоимость автомобиля Renault, объем задолженности может составлять 30 – 40 млн рублей. В петиции, опубликованной 22 февраля на портале change.org, автомобилисты жалуются правоохранительным органам на представительство Renault, которое отказывается помочь им с решением проблемы. На данный момент ее подписали более 180 человек.

Косвенной причиной задержек с выдачей автомобилей стал сам импортер, говорят клиенты дилера. Renault, которому дилер перестал платить за машины, не отдавал ему ПТС. Кроме того, уже доставленные транспортные средства забрали у продавца и переместили на склад другого партнера марки — автоцентра «Петровский» на Софийской улице. В «Петровском» подтвердили, что приняли машины на временное хранение, так как у Renault нет в Петербурге своего склада. Ранее аналогичный сценарий разворачивался с дилером корейской KIA  «Открытая дорога».  

Юрий Жевнерчук, который  является директором и совладельцем «Ральф-Кар», оставил запрос «Фонтанки» о судьбе своих клиентов без комментария. В российском представительстве Renault подтвердили, что в настоящее время контракт с «Ральф-Кар» находится в стадии расторжения, но детали финансового состояния партнера прокомментировать отказались. Импортер и дилер обсуждают возможные пути урегулирования ситуации с клиентами, пояснили в Renault, но конкретных сроков не назвали.

Группа «Ральф» работает на рынке с 1999 года. По данным СПАРК, ООО «Ральф-Кар» принадлежит бизнесменам Юрию Жевнерчуку, Андрею Артюшину и Валерию Александрову. Оборот группы в 2016 году составил 1,1 млрд рублей. Однако она оказалась на грани потери рентабельности: прибыль составила 2 млн рублей, что в 15 раз меньше, чем в 2014-м. В 2017 году она получила иски о неисполнении договоров поставок и от страховщиков на 4,6 млн рублей. Также за последние несколько лет компания получила исполнительные листы по неуплаченным налогам и сборам на сумму около 8 млн рублей. Еще несколько месяцев назад портфель дилера насчитывал четыре автоцентра: Renault и Hyundai — на Таллинском шоссе и Renault и Honda Малой Зелениной улице.

В ноябре 2017 года стало известно, что здания салонов на Малой Зелениной будут проданы компании «Балтийская коммерция» миллиардера Бориса Прахина, которая снесет их и построит на этом месте жилье. Но тогда сообщалось, что они проработают как минимум до середины 2018 года, пока «Ральф» не распродаст остатки машин. В декабре 2017 года прекратил работу салон Hyundai. После этого стало понятно, что дни дилера сочтены, а Renault придется искать нового партнера отмечает Михаил Чаплыгин, генеральный директор «Auto-Dealer-СПб». Сейчас у французской марки осталось семь автоцентров в Северной столице: три у  «Петровского», по два у ГК «Рольф» и у ГК «Автопродикс».

По словам участников рынка, причиной проблем «Ральфа» стало не отсутствие спроса. Обе марки компании, Renault и Hyundai, являются хитами продаж в Петербурге. По подсчету «Auto-Dealer-СПб», по итогам 2017 года было продано 17 571 машин корейского бренда и 13 629  французского, рост к прошлому году составил 21% и 13% соответственно. Однако в последние годы продавец уже давно попал в так называемую «клиентскую яму». «Из-за проблем с ликвидностью деньги новых клиентов шли на оплату заказов предыдущих, из-за задержек клиентов становилось все меньше, а просрочки все больше», – комментирует директор по маркетингу «Автоцентр Петровский» Александр Эрнезакс. Причин возникшего дефицита ликвидности могло быть множество, от неудачной закупки до просчетов в маркетинге. Нехватка средств могла спровоцировать сложности с обслуживанием кредитов, что и заставило компанию распродавать имущество.

Салон на Таллинском шоссе в ближайшее время тоже сменит собственника, сообщили в контакт-центре «Ральф-кар». Имя покупателя в компании не раскрыли, но, по словам участников рынка, в числе наиболее вероятных претендентов — группа «Форсаж», она же может получить статус дилера Renault. Это предприятие образовалась после разделения группы «Дакар» в конце 2016-го. Сейчас в ее портфеле Lada, Peugeot, Suzuki и Chevrolet Niva. «Форсаж» активно присматривается к активам покидающих рынок дилеров. К примеру, ранее стало известно, что он выкупит автоцентр на Кубинской улице у дилера KIA «Аврора», который тоже из-за финансовых сложностей перестал выдавать машины.

Впрочем, пока счастья клиентам  KIA это не принесло. Сделка сорвалась, так как ее заблокировал банк «Открытие», должником которого являлась «Аврора». По словам совладельца компании Михаила Геворкова, с приходом новой администрации в банк договориться о реструктуризации кредита не удалось. В итоге «Аврора» прекратит свое существование. Салон на Стартовой улице выкупит за 93 млн рублей вновь созданная компания «Аврора-Стартовая», владельцем которой является Михаил Геворков, а салон на Софийской улице — за 100 млн рублей «Форсаж». «Протокол о намерениях подписан, сделка может быть закрыта к середине марта», – сказал он. По словам Михаила Геворкова, денег должно хватить, чтобы погасить задолженность перед покупателями.

По мнению экспертов, такой сценарий возможен и в случае «Ральфа». Суммы сделки с «Форсажем» могло бы хватить на то, чтобы рассчитаться с клиентами. Однако часть денег может уйти на погашение долга перед банком «Санкт-Петербург», в залоге у которого находится салон на Таллинском шоссе. В кредитной организации подтвердили, что дилер по-прежнему числится у нее в должниках, но обслуживает долг «четко по графику». В «Форсаже» на момент публикации не ответили на запрос «Фонтанки». В представительстве Renault информацию о продаже салона и возможности «Форсажа» стать новым дилером не прокомментировали.


Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»


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